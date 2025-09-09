Külföld :: 2025. szeptember 9. 06:58 ::

Nemzetközileg koordinált razziát hajtottak végre emberkereskedők hálózata ellen Kolumbiában

Nemzetközileg koordinált razziát hajtottak végre emberkereskedők hálózata ellen Kolumbiában szeptember 5-én, öt kolumbiai gyanúsítottat őrizetbe vettek - közölte az Europol, az Európai Unió hágai székhelyű rendőrségi együttműködési szervezete.

A nyomozások központjában egy Ausztriából ténykedő bűnszervezet állt, amelynek feltételezett vezetője egy osztrák-török kettős állampolgár, aki jelenleg szökésben van. Az ügyben két osztrák és egy román nőt már augusztusban őrizetbe vettek Ausztriában, Spanyolországban pedig a nyomozók egy uruguayi férfit és egy kolumbiai nőt fogtak el. Részleteket egyelőre nem osztottak meg a hatóságok a folyamatban lévő nyomozásra hivatkozva.

A bűnhálózat nőket kényszerített prostitúcióra, egyebek között kényszert, megtévesztést alkalmazott és az emberek gyenge pontjait használta ki az áldozatok kizsákmányolása végett. "Számos esetben az elkövetők súlyos testi erőszakot alkalmaztak nőkkel szemben, akiknek a családtagjait is megfenyegették a hazájukban" - olvasható a közleményben.

Eddig áldozatok tucatjait sikerült azonosítani, akik többsége kolumbiai állampolgár. Aki ellenszegült, azt súlyosan megfenyítették. "Az erőszakcselekményekről a bűnözők felvételeket készítettek, majd a videókat más áldozatok megfélemlítésére használták" - ismertette az Europol.

A banda attól sem riadt vissza, hogy végezzen egy olyan tagjával, aki elhagyta a bűnszervezetet Kolumbiában.

(MTI)