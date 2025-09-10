Külföld :: 2025. szeptember 10. 15:52 ::

Forbes: a leggazdagabb 400 amerikai vagyona immár 6600 milliárd dollárra rúg

A 400 leggazdagabb amerikai vagyona elérte a rekordot jelentő 6600 milliárd dollárt, Elon Musk továbbra is a lista élén áll - számolt be a Forbes magazin.

A listára minimum 3,8 milliárd dollár értékű vagyonnal lehetett felkerülni. A Forbes megjegyezte, hogy ez 500 millió dollárral több, mint a 2024-es minimumérték.

A listavezető Elon Musk vagyona rekordnagy, 438 milliárd dollár volt. A második helyen az Oracle technológiai vállalat igazgatótanácsának elnöke, Larry Ellison állt 276 milliárd dollárral. A harmadik a Facebook alapítója, a közösségi médium anyavállalata, a Meta vezérigazgatója, Mark Zuckerberg 253 milliárd dollárral.

Őt Jeff Bezos, az Amazon alapítója követi 241 milliárd dollárral, majd Larry Page, a Google társalapítója 179 milliárd dollárral.

Donald Trump amerikai elnök a lista 201. helyén szerepel, 7,3 milliárd dolláros vagyonnal.

