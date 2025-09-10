Külföld :: 2025. szeptember 10. 23:38 ::

Rubio kínai külügyminiszterrel egyeztetett telefonon

Marco Rubio amerikai külügyminiszter telefonon egyeztetett Vang Ji kínai külügyminiszterrel szerdán – közölte a minisztérium.

A közlemény alapján az amerikai és kínai diplomácia irányítója aktuális globális és regionális kérdéseket vitatott meg.

Marco Rubio a megbeszélésen a nyitott és konstruktív eszmecsere fontosságát hangoztatta kérdések széles körét illetően.

Kedden Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter videón keresztül egyeztetett kínai hivatali partnerével. A Pentagon közlése szerint Pete Hegseth világossá tette Dong Jun védelmi miniszter előtt, hogy az Egyesült Államok nem keres konfliktus Kínával és nem célja egy hatalomváltás kikényszerítése, de vannak létfontosságú érdekei az ázsiai és csendes-óceáni térségben.

Egyes források emlékeztetnek arra, hogy a közelmúltban mind Washington, mind Peking megerősítette a szándékot arra, hogy még idén, vagy a jövő év elején létrejöjjön egy találkozó Donald Trump amerikai és Hszi Csin-ping kínai elnök között.

(MTI)