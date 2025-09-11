Külföld :: 2025. szeptember 11. 16:07 ::

Dodikot "bizalmas okokból" kitiltották Szlovéniából

A szlovén kormány csütörtöki ülésén kitiltotta területéről Milorad Dodikot, a tisztségétől megfosztott boszniai Szerb Köztársaság elnökét.

A döntés mögött álló okok bizalmasak - közölte a kabinet ülését követően Matej Arcon kormányszóvivő.

A boszniai szövetségi választási bizottság (CIK) augusztus elején határozott úgy, hogy megfosztja hivatalától Milorad Dodikot. A döntés hátterében az állt, hogy a boszniai fellebbviteli bíróság másodfokú ítéletében megerősítette a Dodik elleni elsőfokú ítéletet, és a boszniai szerb elnököt egy év letöltendő börtönbüntetésre ítélte, hivatali tevékenységeitől pedig hat évre eltiltotta.

Mivel a boszniai törvények értelmében a börtönbüntetés pénzbírsággal kiváltható, Dodik korábban már kifizette a kiszabott 36 500 konvertibilis márka (mintegy 7,4 millió forint) összegű büntetést.

A boszniai szövetségi ügyészség 2023 augusztusában emelt vádat Dodik ellen a büntetőtörvénykönyv azon pontja alapján, amely szerint hat hónaptól öt évig terjedő börtönbüntetésre ítélhető, és hivatali tevékenységeitől akár tíz évre is eltiltható az a hivatalos személy, aki nem tartja be, nem hajtja végre vagy akadályozza a nemzetközi közösség főképviselőjének döntéseit. A boszniai Szerb Köztársaság elnökét azzal vádolták, hogy nem hajlandó figyelembe venni Christian Schmidt főképviselő döntéseit, mert aláírta a nemzetközi főképviselő intézményének és hatásköreinek elutasításáról szóló törvényt.

Dodik nem hajlandó elfogadni a felmentéséről szóló döntést, és továbbra is a boszniai Szerb Köztársaság elnökének tartja magát.

Az N1 szlovén hírtelevízió közlése több oka is van annak, hogy ljubljanai kormány szankciókat vezetett be Dodik ellen. A bosznia-hercegovinai bíróság ítélete mellett, amelyet Dodik részben nem tart tiszteletben, szeparatista törekvéseit, valamint az állami intézmények és Bosznia-Hercegovina alkotmányának aláásását is említik.

Fontos ok továbbá, hogy "megalapozott a gyanú, miszerint Dodik és családtagjai Szlovéniában különböző személyeken és vállalatokon keresztül jelentős, vitatott módon megszerzett vagyonra tettek szert" - számolt be róla az N1.

A kitiltási rendelet azonnal hatályba lépett és csak Dodikra vonatkozik, családtagjaira nem.

(MTI)