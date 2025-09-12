Külföld :: 2025. szeptember 12. 20:32 ::

Erőszakos kitoloncolásra panaszkodnak a kiszabadult fehérorosz ellenzékiek - van, akinek már nyoma is veszett

Fehéroroszország erővel deportálta az Egyesült Államok vezetésével megkötött megállapodás után szabadlábra helyezett politikai foglyokat - mondta pénteken a litván fővárosban Szvjatlana Cihanouszkaja fehérorosz ellenzéki vezető.

Fehéroroszországban csütörtökön ötvenkét politikai foglyot engedtek szabadon az Egyesült Államok által nyélbeütött alku értelmében, amelynek részeként feloldottak a Belavia fehérorosz állami légitársaságot sújtó szankciókat.

"Természetesen örülünk, hogy az embereink szabadok, de legyünk őszinték, ami tegnap történt, nem valódi szabadság. Erőszakkal toloncolták ki őket" - jelentette ki Szvjatlana Cihanouszkaja pénteki sajtótájékoztatóján.

Ötvenegyen távoztak kényszerűen Litvániába - közölte Anatol Ljabedzka, Cihanouszkaja munkatársa az AP amerikai hírügynökségnek.

A Reuters hírügynökségnek nyilatkozó volt foglyok közül többen azt mondták, hogy nem akartak külföldi távozni, különös tekintettel arra, hogy amúgy is hamarosan szabadultak volna.

Franak Vjacsorka, Cihanouszkaja tanácsadója szerint a csütörtökön elengedett politikai foglyok mintegy felének a büntetése már majdnem lejárt, így nemsokára amúgy is visszanyerték volna szabadságukat.

Az egyik fogoly, a 69 éves Mikalaj Sztatkevics volt elnökjelölt nem volt hajlandó Litvániába menni és megpróbált visszatérni Fehéroroszországba, de a határőrök megakadályozták őt ebben - közölte Ljabedzka.

Sztatkevics, aki Lukasenka "történelmi" ellenfelének számít, egy ideig a senki földjén tartózkodott, majd a belorusz biztonságiak a fehérorosz határátkelő felé vezették - mondta Ljabedzka. Tartózkodási helye jelenleg ismeretlen - közölte Cihanouszkaja.

Sztatkevics felesége, Marina Adamovics pénteken az AFP francia hírügynökségnek azt mondta, hogy nincs híre a férjéről, miután az visszatért fehérorosz területre.

"Ez volt számára az egyetlen lehetséges cselekedet ebben a helyzetben" - mondta, hozzátéve, hogy véleménye szerint nem szabadlábra helyezésről, hanem erőszakos kitoloncolásról volt szó.

1999 óta Sztatkevics összesen több mint tizenkét évet töltött börtönben Fehéroroszországban. Utoljára 2020-ban vették őrizetbe. Később tizennégy évi börtönre ítélték, két és fél éven át teljes titokban tartották fogva.

Marija Kolesznyikova, a 2020. évi tömegtüntetések egyik fő vezetője szintén szembeszegült az erőszakos deportálással 2020 szeptemberében. Az ukrán határra szállítottak, ahol rövid időre kitört a biztonságiak gyűrűjéből, összetépte az útlevelét és visszament Fehéroroszországba. Később összeesküvéssel kapcsolatos vádak címén tizenegy évi börtönre ítélték.

"Minden szabadlábra helyezettnek joga van eldönteni, hogy marad vagy elmegy" - jelentette ki Cihanouszkaja pénteken Sztatkevics esetére utalva.

A csütörtökön elengedett foglyok között volt Igar Loszik, az amerikai alapítású Szabad Európa Rádió/Szabadság Rádió újságírója, valamint más újságírók és bloggerek, továbbá az Európai Unió egy alkalmazottja, szakszervezeti vezetők és tizennégy külföldi állampolgár.

Cihanouszkaja közölte, hogy a szabadlábra helyezett foglyoktól elkobozták az útlevelüket, és a biztonsági szervek ideiglenes A4-es papírokkal látták el őket a szabványos személyi okmányok helyett.

Franak Vjacsorka elmondta az AP-nek, hogy míg a kiszabadultak többsége normális fizikai és lelki állapotban volt, néhányan sürgős orvosi ellátásra szorultak.

A fehérorosz Vjaszna (Tavasz) Emberi Jogi Központ szerint majdnem 1200 politikai fogoly van továbbra is rácsok mögött Belaruszban.

(MTI)