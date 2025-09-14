Külföld, Háború :: 2025. szeptember 14. 17:44 ::

Rubio a Siratófalnál mutatta meg, hogy a katari támadás után is hű zsidószolga marad a Trump-vezetés

A vezetői elleni sikertelen katari légicsapás hatásairól tárgyal Izraelben Marco Rubio amerikai külügyminiszter - közölte izraeli landolása után vasárnap délelőtt az amerikai tárcavezető.

Rubiót a Ben Gurion repülőtéren Eden Bar Tal, az izraeli külügyminisztérium főigazgatója, valamint Mike Huckabee, az Egyesült Államok izraeli nagykövete fogadta. "A két ország kapcsolata erős, és nem fog megváltozni, még ha Donald Trump amerikai elnök nem is volt elégedett a támadással. De beszélni fogunk erről és ennek a következményeiről" - mondta újságíróknak.

"Az elnök a háború befejezésére, a túszok hazahozatalára és a Hamász megsemmisítésére összpontosít. Trump azt akarja, hogy a Hamászt legyőzzék, a háború véget érjen, és mind a 48 túsz hazatérjen, beleértve azokat is, akik meghaltak - és mindezt egyszerre. Ő mindenkit most akar, nem részletekben, most ötöt és tízet később. Az elnök azt akarja, hogy a Hamász többé ne jelentsen fenyegetést, hogy áttérhessünk a következő szakaszra - Gáza újjáépítésére, a biztonság biztosítására és arra, hogy soha többé ne térjen vissza a Hamász vagy valami hasonló. Meg kell vitatnunk, miként befolyásolták a múlt heti események ennek elérését" - tette hozzá.

Rubio délben ellátogatott Jeruzsálemben a Siratófalhoz Benjámin Netanjáhú izraeli miniszterelnökkel.

US Secretary of State Marco Rubio and Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, along with their wives and US Ambassador to Israel Mike Huckabee, visited the Western Wall in Jerusalem. They prayed, recited Psalms and signed the guest book, with Rubio writing, "May peace reign… pic.twitter.com/2RZoceCj4h September 14, 2025

Az izraeli kormányfő a médiának nyilatkozva "Izrael rendkívüli barátjának" nevezte az amerikai külügyminisztert.

U.S. Secretary of State Marco Rubio at the Western Wall in Jerusalem a short while ago, accompanied by Israeli occupation Prime Minister Netanyahu. pic.twitter.com/vtJVWLJihJ September 14, 2025

"Azt hiszem, idelátogatása az Egyesült Államok és Izrael közötti szövetség szilárdságát bizonyítja, amely olyan erős és tartós, mint a Siratófal kövei, amelyeket megérintettünk. A Trump-kormány és Rubio külügyminiszter alatt ez a szövetség erősebb, mint valaha. Nagyon nagyra értékeljük ezt" - hangsúlyozta az izraeli miniszterelnök.

Eközben a zsidók Gázavárosban:





The IDF warned Palestinians to evacuate a building before an airstrike, citing Hamas terror infrastructure inside or nearby pic.twitter.com/BhkdJ6XoGq While Rubio meets with Netanyahu, Israel destroys Muhanna Tower, Gaza CityThe IDF warned Palestinians to evacuate a building before an airstrike, citing Hamas terror infrastructure inside or nearby https://t.co/LkVeTM1U58 September 14, 2025

(MTI nyomán)