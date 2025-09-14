A vezetői elleni sikertelen katari légicsapás hatásairól tárgyal Izraelben Marco Rubio amerikai külügyminiszter - közölte izraeli landolása után vasárnap délelőtt az amerikai tárcavezető.
Rubiót a Ben Gurion repülőtéren Eden Bar Tal, az izraeli külügyminisztérium főigazgatója, valamint Mike Huckabee, az Egyesült Államok izraeli nagykövete fogadta. "A két ország kapcsolata erős, és nem fog megváltozni, még ha Donald Trump amerikai elnök nem is volt elégedett a támadással. De beszélni fogunk erről és ennek a következményeiről" - mondta újságíróknak.
"Az elnök a háború befejezésére, a túszok hazahozatalára és a Hamász megsemmisítésére összpontosít. Trump azt akarja, hogy a Hamászt legyőzzék, a háború véget érjen, és mind a 48 túsz hazatérjen, beleértve azokat is, akik meghaltak - és mindezt egyszerre. Ő mindenkit most akar, nem részletekben, most ötöt és tízet később. Az elnök azt akarja, hogy a Hamász többé ne jelentsen fenyegetést, hogy áttérhessünk a következő szakaszra - Gáza újjáépítésére, a biztonság biztosítására és arra, hogy soha többé ne térjen vissza a Hamász vagy valami hasonló. Meg kell vitatnunk, miként befolyásolták a múlt heti események ennek elérését" - tette hozzá.
Rubio délben ellátogatott Jeruzsálemben a Siratófalhoz Benjámin Netanjáhú izraeli miniszterelnökkel.
Az izraeli kormányfő a médiának nyilatkozva "Izrael rendkívüli barátjának" nevezte az amerikai külügyminisztert.
"Azt hiszem, idelátogatása az Egyesült Államok és Izrael közötti szövetség szilárdságát bizonyítja, amely olyan erős és tartós, mint a Siratófal kövei, amelyeket megérintettünk. A Trump-kormány és Rubio külügyminiszter alatt ez a szövetség erősebb, mint valaha. Nagyon nagyra értékeljük ezt" - hangsúlyozta az izraeli miniszterelnök.
Eközben a zsidók Gázavárosban:
(MTI nyomán)