Felmérés: Olaszországban a szülők fele helyesli a mobiltelefon-használat iskolai betiltását

A tanulók szüleinek fele helyesli a mobiltelefonok használatának betiltását az oktatási intézményekben, ami Olaszország nagy részén a hétfői iskolakezdéssel lépett életbe.

A tartományok többségében szeptember 15-én csengettek be. Csak Róma városában félmillió tanuló ült me be az idei tanévben először a padba.

Idén először tilos a mobiltelefon használata az oktatási intézmények épületeiben. A tiltás a teljes tanítási időre vonatkozik, a diákok a szünetekben sem kapcsolhatják be a készülékeket. Csak a sajátos nevelési igényű gyerekek képeznek kivételt, a digitális eszközöket egyébként kizárólag tanítási célokra lehet használni.

Az OSA baloldali diákszervezet az oktatási minisztérium előtti tüntetéssel tiltakozott, "álszentségnek" nevezve, hogy a tárcavezető a mobiltelefonok használatát tartja a legnagyobb problémának az oktatás szerintük számos nehézsége közepette.

A korábban közölt felmérések szerint a szülők 50 százaléka helyesli a döntést. 41 százalékuk szerint a mesterséges intelligencia használatát is meg kellene tiltani az iskolákban. Ezzel szemben Róma öt gimnáziumában és technikumában a pedagógusok kísérleti jelleggel a mesterséges intelligencia (MI) segítségével állítják össze a tanrendet, készítik elő az órákat, és az MI-vel értékelik a dolgozatokat is.

"Rossz kulturális modellben gondolkodik, aki a mobilhasználat tiltását elnyomásként éli meg. A szabályok tiszteletben tartásáról van szó. Minden társadalomban léteznek jogok és kötelességek, és bizonyos korlátok megszabása éppen a közösségi érdekeket szolgálja" - hangoztatta Giuseppe Valditara oktatási miniszter. Hozzátette, nemzetközi kutatások bizonyítják, hogy a mobiltelefon negatívan hat a koncentrációra, memóriára, képzelőerőre és a tanulásra.

"A mobiltelefon figyelmetlenséget okoz, és rombolja a pedagógusok iránti tiszteletet. Napi öt óra méregtelenítés, úgy gondolom, jót tesz" - jelentette ki a miniszter, arra utalva, hogy az olasz tanulók többsége naponta ennyi időt tölt az osztálytermekben.

Az oktatási intézmények önállóan igyekeznek megoldani a mobiltelefonok ellenőrzését. Egyes iskolák kulcsra zárható tárolókat állítottak fel, máshol a diákok kikapcsolva a hátizsákjukban tarthatják az okoseszközt.

A miniszteri rendelkezés szerint a tiltás megszegését első alkalommal figyelmeztetés kíséri, majd intő, és a magatartási jegy lerontása. Ha a diák többszörös figyelmeztetés ellenére sem tartja tiszteletben a tiltást, a bukást kockáztatja.

A Codacons fogyasztóvédelmi szövetség üdvözölte a tiltást, megjegyezve, hogy a mobiltelefonok iskolai környezetben gyakorta a diákok közötti zaklatás eszközei.

