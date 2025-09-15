Külföld, Háború :: 2025. szeptember 15. 21:56 ::

Tusk: a lengyel államvédelmi szolgálat semlegesített egy drónt a kormányzati épületek felett

A varsói Belweder elnöki palota és a közelében álló kormányzati épületek felett repülő drónt semlegesített a lengyel államvédelmi szolgálat (SOP) - közölte Donald Tusk lengyel kormányfő hétfő este az X-en.

Az incidens miatt őrizetbe vettek két fehérorosz állampolgárt - áll Tusk bejegyzésében. A rendőrség vizsgálja az eset körülményeit - tette hozzá a kormányfő.

Boguslaw Piórkowski, a SOP főnöke a Polsat News kereskedelmi hírtelevízió esti adásában kifejtette: a drónt az államvédelmi szolgálat tisztviselői vették észre, és "tetten érték" a repülőeszközt irányító két férfit, akiket átadtak a rendőrségnek.

Wieslaw Szczepanski belügyminiszter-helyettes a Polsat News-nak elmondta: az eset mutatja, hogy a SOP és a belügyi szolgálatok "működnek és őrzik az állam legfontosabb épületeit". Lengyelország "biztonságban van" - húzta alá Szczepanski.

Múlt szerda éjjel legalább 19, oroszként azonosított drón repült be a lengyel légtérbe, ezek közül a lengyel és a szövetséges légierők feltehetőleg hármat lelőttek. Tusk szerdai tájékoztatása szerint a drónok többsége Fehéroroszország területéről érkezett. Wieslaw Kukula lengyel vezérkari főnök később közölte: a fehérorosz fél figyelmeztette Varsót, hogy Fehéroroszország légterén keresztül drónok tartanak Lengyelország irányába.

A múlt heti incidens kapcsán több európai ország a lengyel légvédelem erősítését ígérte Lengyelországnak saját állományából.

Brit harci gépek kezdenek járőrözést Lengyelország légterében



Brit harci repülőgépek kezdenek járőrözést Lengyelország légterében az orosz részről megnyilvánuló légi fenyegetések, köztük a drónberepülések elhárítása végett - közölte hétfőn a londoni védelmi minisztérium.

A tájékoztatás szerint a brit királyi légierő (RAF) Typhoon típusú repülőgépei a NATO Keleti Őrszem (Eastern Sentry) nevű műveletéhez csatlakoznak más szövetséges országok, köztük Dánia, Franciaország és Németország légierejével együtt a NATO keleti szárnyának védelmében.

A gépek a kelet-angliai Coningsby mellett működő RAF-támaszpontról szállnak majd fel, és tevékenységüket Voyager üzemanyag-utántöltő repülőgépek segítik - áll a brit védelmi tárca hétfő esti beszámolójában.

A minisztérium felidézi, hogy a napokban orosz drónok hatoltak be Lengyelország légterébe. A közlemény szerint ez volt a NATO-légtér legjelentősebb mértékű megsértése Vlagyimir Putyin orosz elnök hivatali idejének kezdete óta, ráadásul a hétvégén a román légtérbe is belépett egy orosz drón.

Az ügy miatt hétfőn bekérették a brit külügyminisztériumba Oroszország londoni nagykövetét, Andrej Kelint, akinek a tárca szóvivője szerint tudomására hozták azt a brit álláspontot, hogy Lengyelország és a NATO légterének példátlan mértékű múlt heti megsértése - amelyet újabb behatolás követett szombaton a román légtérbe - teljesen elfogadhatatlan.

Az orosz nagykövettel közölték azt is, hogy a NATO új technológiákkal - köztük drónérzékelőkkel és drónelhárító fegyverekkel - erősíti keleti szárnyának védelmét.

Oroszországnak meg kell értenie, hogy folytatódó agressziójával csak tovább erősíti a NATO-szövetségesek egységét és eltökéltségét Ukrajna támogatására, és bármiféle újabb légtérsértés elhárítására a NATO ismét erőt fog alkalmazni - fogalmazott a londoni külügyi tárca szóvivője.

(MTI)