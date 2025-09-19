Külföld, Migránsbűnözés :: 2025. szeptember 19. 11:10 ::

Multikulti Dallasban: illegális kubai migráns fejezett le indiai motelmenedzsert

Az egész testét vér borította, kezében pedig hatalmas macsétát szorongatott letartóztatásakor Yordanis Cobos-Martinez, akit azzal gyanúsítanak, hogy meggyilkolta egy dallasi motel menedzserét – írja az NBC News nyomán a 24.

A hatóságok szerint a 37 éves, dokumentumok nélküli illegális bevándorlóként nyilvántartott, kubai származású Cobos-Martinez a kihallgatása során beismerte a gyilkosságot.

A biztonsági kamerák felvételei szerint a gyanúsított szerda reggel egy nővel az egyik szobában takarított, amikor belépett későbbi áldozata, az 50 éves Chandra Nagamallaiah, és arra kérte a férfit, hogy ne használja az elromlott mosógépet. Cobos-Martinez azon dühödött be, hogy a menedzser nem közvetlenül hozzá beszélt, hanem a nőt kérte meg, hogy tolmácsoljon.

Cobos-Martinez kiviharzott a szobából, majd nem sokkal később visszatért a bozótvágó késsel, és szúrni-vágni kezdte a menedzsert. Nagamallaiah üvöltve az irodája felé menekült, de támadója a nyomában volt. Egy ponton az áldozat felesége és fia is megpróbálták megállítani Cobos-Martinezt, de ő félrelökte őket, és addig kaszabolta áldozatát, míg annak a feje le nem vált a testéről.

A tettes kivett egy kulcskártyát és egy telefont az áldozat zsebeiből, majd a levágott fejet kirugdosta a parkolóba, ahol felvette, és egy kukába dobta. A férfi autóval próbált elmenekülni a helyszínről, de a következő sarkon elfogták. Cobos-Martineznél volt a gyilkos fegyver, valamint az áldozat telefonja és kulcskártyája is.