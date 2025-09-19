Külföld, Háború :: 2025. szeptember 19. 17:57 ::

"Példátlanul arcátlan provokáció" - egyszerre három orosz vadászgép sértette meg Észtország légterét

Egyszerre három orosz MiG-31-es vadászgép lépett be engedély nélkül Észtország légterébe pénteken, és 12 percig tartózkodott ott - jelentette be az észt külügyminiszter.

Margus Tsakhna szerint a légtérsértés a Finn-öböl felett történt.

Az észt külügyminiszter közölte, hogy Oroszország idén már négyszer sértette meg Észtország légterét, de a mostani incidenst - amelyben három vadászgép is belépett egyszerre az ország légterébe - "példátlanul arcátlan provokációnak" nevezte.

"Oroszország egyre gyakrabban teszi próbára a határellenőrzésünket, erre és növekvő agresszivitására gyors politikai és gazdasági nyomásgyakorlással kell válaszolni" – mondta az észt tárcavezető.

Az incidens miatt az észt külügyminisztériumba kérették Oroszország ügyvivőjét, akinek tiltakozójegyzéket adtak át.

