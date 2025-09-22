Külföld :: 2025. szeptember 22. 07:22 ::

Újratemették Franciaországban Nelson admirális kedvese elveszettnek hitt feltételezett maradványait

Tudományos vizsgálatok után az észak-franciaországi Calais egyik templomában tartott szertartáson a hétvégén újratemették Lady Hamiltonnak, Nelson angol admirális híres kedvesének feltételezett maradványait.

Amy Lyon, asszonynevén Emma Hamilton a francia városban hunyt el 1815-ben nyomorban.

A legendás szépségű Emma Hamiltonnak (1765-1815), aki bár szerény családból származott, sikerült a brit társaság krémjébe bejutnia, miután feleségül ment Sir William Hamilton nápolyi brit nagykövethez.

Horatio Nelson admirálishoz fűződő viszonya, akitől egy lánya is született, akkoriban nagy botránynak számított. Élete akkor vett tragikus fordulatot, amikor szeretője 1805-ben elesett a trafalgari csatában, amely megakadályozta Napóleon uralmát a tengereken.

Betegen, alkoholistaként és a hitelezői által zaklatva Emma Hamilton 1814-ben Calais-be menekült, ahol a következő évben elhunyt. Maradványainak nyoma veszett, amikor a temetőt, ahol nyugodott, áthelyezték.

Mintegy tíz éve Dominique Darré calais-i önkormányzati képviselői, a helyi örökségvédelmi társaság elnöke kutatásba fogott, hogy egy "ilyen romantikus, s egyben tragikus sors" előtt tisztelegjen - mondta el az AFP francia hírügynökségnek.

Darré végült egy másik temetőben, "más angol sírok mellett" talált olyan csontokat, amelyek Lady Hamilton földi maradványai lehetnek.

A tudományos vizsgálathoz 2019-ben Philippe Charlier törvényszéki orvosszakértőt, régészt és antropológust kérték fel, aki korábban olyan történelmi személyiségek maradványait vizsgálta, mint Oroszlánszívű Richárd, IV. Henrik és Adolf Hitler.

A Paris-Sacley egyetem antropológiai, régészeti és biológiai laboratóriumának munkatársaival a szakértő megvizsgálta a csontokat, és megerősítette, hogy "minden tanulmányozott tény összeegyeztethető" azzal az elgondolással, hogy a maradványok valóban Emma Hamiltonéi.

A halott életkora (45 és 55 év között), akárcsak a csontok alapján készített rekonstrukció révén tanulmányozott fizikai jellemzők, valamint a halálozás karbon-14 elemzéssel megállapított időpontja megfelelő - magyarázta Philippe Charlier.

A szakértő csapata a talált maradványok alapján rekonstruált képet is tudott alkotni Lady Hamilton arcáról, hogy összehasonlíthassák az életében készült portrékkal.

Az elemzés azonban 100 százalékig nem megbízható - figyelmeztetett a szakértő, egyebek mellett a csontok rossz állapotára hivatkozva.

Ezért Lady Hamilton urnáját, amely immár a calais-i Notre Dame-templom egyik alkóvjában nyugszik, elmozdítható fa rudakra helyezték, hogy a hosszú kutatás során felmerülő esetleges újabb fordulat esetén ki tudják emelni.

Emma Hamilton romantikus élete több művészt is megihletett: a XIX. században Alexandre Dumas francia írt róla regényt Lady Hamilton címmel, a XX. században pedig 1941-ben Korda Sándor rendezésében, Vivien Leigh és Laurence Olivier főszereplésével, majd 1968-ban a francia Christian-Jaque rendezésében, Michele Mercier és Richard Johnson főszereplésével került filmvászonra.

