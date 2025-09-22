Külföld :: 2025. szeptember 22. 09:55 ::

14 éves csúcson az ezüst ára

Az ezüst jegyzése 14 éves csúcsra erősödött a New York-i tőzsde fémrészlegében (Comex) hétfőn reggel, miután növelték a nemesfémek, így az ezüst iránti keresletet azok a várakozások, hogy tovább csökkenti a kamatot az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed.

Az ezüst unciája decemberi jegyzésre 44,01 dollár volt, 2011 augusztus 22-ike óta először lépte át a 44 dolláros szintet.

A múlt héten a Fed a várakozásoknak megfelelően 25 bázisponttal csökkentette a kamatot, először december óta, miközben további két csökkentés lehetőségét jelezte még az idén. A befektetők most a héten megjelenő amerikai inflációs jelentésre várnak, ami alapján következtetni lehet a kamatlábak alakulására. Drágítja az ezüstöt az is, hogy szűkös a kínálat a nemesfémből, miközben nő a kereslet olyan területeken, mint például a napelemgyártó és elektronikai ágazat, vagy az elektromos járműipar.

(MTI)