Külföld :: 2025. szeptember 22. 12:40 ::

Lengyel-svéd hadgyakorlat kezdődött a Balti-tengeren

Közös lengyel-svéd hadgyakorlat kezdődött a Balti-tengeren - közölte Wladyslaw Kosiniak-Kamysz lengyel nemzetvédelmi miniszter hétfőn az X-en.

A Gotland Sentry (Gotlandi Őrszem) fedőnevű, rövid határidejű (SNEX) hadgyakorlatot - amely az első a két ország történelmében - a szeptember elején aláírt kétoldalú védelmi megállapodás szellemében rendezik meg. Ebben a felek közös balti-tengeri műveletekről és a védelmi technológiák terén folytatandó együttműködésről állapodtak meg - áll Kosiniak-Kamysz bejegyzésében.

A lengyel hadsereg műveleti főparancsnokságának (DORSZ) hétfői közleménye szerint a Gotlandi Őrszem célja, hogy demonstrálják a lengyel és a svéd fegyveres erők képességét a gyors áttelepülésre, és fejlesszék a kollektív védelmi eljárásokat. A SNEX a katonai kiképzés "egyik legigényesebb formája, amely a tényleges harckészültséget ellenőrzi" - szögezték le.

Emlékeztettek arra, hogy a gyakorlatra Európa "egyik legérzékenyebb régiójában, a Balti-tenger térségében kerül sor, amelynek stratégiai jelentősége kulcsfontosságúvá válik a jelenlegi biztonsági környezetben".

A gyakorlat bizonyítja, hogy a lengyel-svéd politikai partnerség "gyakorlati műveleti intézkedésekben is megmutatkozik", e tekintetben "különösen fontos" a nemrég NATO-taggá vált Svédország szerepe - húzták alá a DORSZ közleményében.

Svédország tavaly lett az észak-atlanti szövetség tagja.

(MTI)