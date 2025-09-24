Külföld :: 2025. szeptember 24. 06:43 ::

Elhunyt Claudia Cardinale

Nyolcvanhét éves korában elhunyt kedden Claudia Cardinale francia-olasz színésznő, a hatvanas-hetvenes évek egyik legnépszerűbb filmcsillaga - közölte ügynöke az AFP francia hírügynökséggel.

A tunéziai születésű Claudia Cardinale olyan nagy nevekkel forgatott, mint Luchino Visconti, Federico Fellini, Richard Brooks, Henri Verneuil és Sergio Leone.

"Egy szabad és inspiratív nő örökségét hagyja ránk, mind nőként, mind művészként" – írta ügynöke, Laurent Savry közleményében.

Claudia Cardinale gyermekei körében hunyt el Párizs közelében, Nemours-ban, ahol hosszú ideje élt.

(MTI)