Végéhez ért az EUFOR Quick Response gyakorlata Bosznia-Hercegovinában

Utolsó napjához érkezett az EUFOR éves nagyszabású gyakorlata, a Quick Response 25, amely szeptember 9. és 26. között zajlott Bosznia-Hercegovinában, a szarajevói Butmir táborban.

Mihócza Zoltán altábornagy, a Honvéd Vezérkar főnökének területvédelmi helyettese a magyar kontingens állománygyűlésén beszámolt a katonáknak arról, hogy külföldi szolgálatuk alatt Magyarországon másfél hónapos gyakorlat zajlik Adaptive Hussars néven.

"Most már évente végrehajtjuk ezt a gyakorlatot, azonban az idei év különleges, a legnagyobb és a legkomplexebb: az államot és a közigazgatást is bevonva, egyfajta előre tervezett módon, a NATO terveit pontosítva hajtunk végre az országvédelmi feladatokat" - részletezte.

A bosznia-hercegovinai misszióról megjegyezte, hogy érezhető a feszültség, ami nem csökken a Balkán-félszigeten.

Szavait a magyar békefenntartókhoz címezve azt mondta: "mélyen hiszem, hogy aki itt van, az nem átlagember, az valamivel többet tud, mint az otthoni katona, és sokkal többet tud, mint az otthoni átlag állampolgár".

"Önök fegyverrel, egyenruhában, egy nagyobb, kötött formában, szolgálati viszonyban, alá-fölérendeltségben, parancsuralmi rendszerben hajtják végre azokat a feladatokat, amiket a misszió önökre ró" - emelte ki.

Szabó Tibor dandártábornok, aki májustól tölti be a művelet törzsfőnöki beosztását, a sajtó képviselőinek elmondta: Magyarország elkötelezett a Nyugat-Balkán stabilitásában, ami Európa békéjéhez mindenképpen fontos. Arra is kitért, hogy a magyar kontingens nagyságrendileg 170 tagú, majd a gyakorlat befejezése után egy osztrák századot fognak leváltani.

A Quick Response-ról azt mondta, ez a legfontosabb gyakorlatuk, 2012 óta minden évben megrendezték, kivéve a 2014-es évet, amikor az országot árvíz sújtotta és a gyakorlat helyett az erőforrásokat az árvízvédelemre összpontosították. Az idei gyakorlat az ország számos területén zajlott, járőrözési, tömegoszlatási, tűzszerészeti és kimenekítési feladatokkal - tette hozzá a kérdésekre válaszolva.

Magyarország a kezdetektől, 2004 óta részese az EUFOR Althea békemissziónak Bosznia-Hercegovinában, május óta pedig Szarajevóban teljesít szolgálatot a Magyar Honvédség tartalékszázada is.

A gyakorlat pénteki zárónapján egy fiktív, zavargásba és erőszakba torkolló tüntetést semlegesítettek, közben légi kutató-mentő és kiürítési képességet is bemutattak, valamint helikopteres, kutyás és tűzszerész egységeket vetettek be.

(MTI)