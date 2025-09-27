Külföld, Háború :: 2025. szeptember 27. 15:49 ::

A NATO a jövőben még nagyobb erővel fog fellépni a légtérsértések ellen

Teljes szolidaritásáról biztosította szombaton Giuseppe Cavo Dragone, a NATO Katonai Bizottságának elnöke mindazokat a szövetségeseket, akiknek a légterét megsértették a közelmúltban, és hangsúlyozta, hogy a NATO erőteljesen reagált ezekre az esetekre, és a jövőben még nagyobb erővel fog fellépni.

"Ezek az akciók meggondolatlanul eszkalálják a helyzetet, és életeket veszélyeztetnek, mindezekért a teljes felelősség Oroszországot terheli" - mondta Dragone Rigában, a NATO-tagországok vezérkari főnökeinek találkozóján.

A találkozót megnyitó beszédében felidézte, hogy 1939. szeptember 25-én szovjet bombázók és felderítő repülőgépek megsértették a három balti állam légterét, ami már nemcsak provokáció volt, hanem Moszkva elszántságát is jelezte arra, hogy keresztülvigye az akaratát.

"Ennek a pillanatnak ma mély jelentősége van számunkra" - fogalmazott.

Edgars Rinkevics lett államfő azt hangsúlyozta, hogy ma egyértelműen a légvédelem a közvetlen prioritás.

"Oroszország nem hagy fel a provokációval, legutóbb a lengyel és az észt légteret sértette meg vakmerő módon" - mondta Rinkevics, szorgalmazva egyúttal, hogy a NATO továbbra is erőteljesen reagáljon ezekre az incidensekre, átalakítva a balti légtérellenőrzési missziót egy megfelelő bevetési szabályok szerint működő légvédelmi misszióvá.

A NATO Katonai Bizottsága tanácsadó testületként működik. Jelenlegi konferenciájának egyik célja, hogy támogassa a júniusi hágai NATO-csúcstalálkozón elfogadott döntések gyakorlati megvalósítását.

(MTI)

Korábban írtuk: Több órán át röpködhettek az azonosítatlan drónok a legnagyobb dán katonai támaszpont fölött