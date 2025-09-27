Külföld :: 2025. szeptember 27. 22:57 ::

Szíria elfogatóparancsot adott ki Bassár el-Aszad volt elnök ellen

A szíriai hatóságok elfogatóparancsot adtak ki Bassár al-Aszad volt elnök ellen több mint kilenc hónappal a megbuktatása és elűzése után - közölte egy helyi bíró szombaton.

Aszad - aki több mint két évtizeden át irányította Szíriát - tavaly decemberben elmenekült Oroszországba, miután egy iszlamista vezetésű lázadószövetség gyorsan előre tudott törni a főváros, Damaszkusz felé, és később el is foglalta azt.

Aszad ellen az elfogatóparancsot megfontoltan, előre kitervelt gyilkosságok és halált okozó kínzás vádjával adták ki - jelentette a SANA szíriai állami hírügynökség egy damaszkuszi vizsgálóbíróra hivatkozva.

Ezek a vádak az Aszad mögött álló fegyveres erők által 2011-ben a dél-szíriai Dara városban elkövetett megtorláshoz kapcsolódnak.

2011-ben kezdődött a politikai változásokat követelő Aszad-ellenes felkelés az országban, és ennek bölcsőjének Darát tekintik. A felkelők és a kormányerők közti konfliktus százezrek halálához vezetett. Jogvédők szerint az Aszad mögötti erők több százezer embert vetettek börtönbe, sokakat megkínoztak, számtalan ember tűnt el nyomtalanul.

"A bírósági döntés megnyitja az utat az Interpolon keresztüli körözéshez" - mondta a bíró. Hozzátette, hogy az elfogatóparancsot az áldozatok családtagjai által benyújtott kereset alapján adták ki.

(MTI javítva)