Külföld :: 2025. szeptember 30. 06:54 ::

Szöul: Észak-Korea képes csapást mérni az Egyesült Államok területére

Észak-Korea már képes arra, hogy csapást mérjen az Egyesült Államok kontinentális területére - állítja Dzsong Dongjong dél-koreai országegyesítési miniszter.

A Yonhap hírügynökség által idézett miniszter szerint "Észak-Korea egyike lett annak a három országnak, amelyek képesek csapást mérni az Egyesült Államokra. Ezt el kell ismerni, és észszerűen kezelni".

A dél-koreai országegyesítési miniszter erről Berlinben beszélt, ahol a német újraegyesítés évfordulójára emlékező eseményeken vesz részt.

Szeptember 25-én I Dzsemjong dél-koreai elnök azt mondta, hogy Észak-Korea közel áll egy olyan interkontinentális ballisztikus rakéta kifejlesztéséhez, amely képes az Egyesült Államokat is megtámadni, és már csak a visszatérési technológiát kell elsajátítaniuk.

(MTI)