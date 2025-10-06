Külföld :: 2025. október 6. 13:48 ::

Grúz főügyészség: puccskísérlet a vád a múlt pénteki tüntetés öt szervezője ellen

A hatalom megdöntésére irányuló felhívás és az alkotmányos rend erőszakkal történő megváltoztatásának kísérlete a vád a szombati tbiliszi tüntetés öt szervezője ellen - áll a georgiai főügyészség hétfői közleményében.

A dokumentum szerint Paata Burcsuladze neves operaénekest, Murtaz Zodelavét, Iraklij Nadiradzét, Paata Mandzsgaladzét és Lasa Beridzét, akiket szombat este vettek őrizetbe, csoportos erőszak megszervezésével és irányításával, különleges stratégiai fontosságú létesítmény elfoglalásának kísérletével, az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatásának kísérletével és az államhatalom megdöntésére történő felhívással vádolják.

A testület szerint a vádpontok alapján az ellenzékieket akár kilencévi börtönre is ítélhetik.

Szombaton, a helyhatósági választások estéjén Tbilisziben tömegek vonultak az utcákra kormányellenes jelszavakkal, és néhányan az elnöki palotába is megpróbáltak bejutni. A demonstráció a tüntetők és a rendvédelmi erők elleni összecsapásokba torkollott, a rendőrség könnygázt és vízágyúkat vetett be.

Az ellenzék egy része által bojkottált helyhatósági választások győztese a Georgiai Álom-Demokratikus Georgia kormánypárt volt, minden polgármester-választáson ők diadalmaskodtak.

(MTI)