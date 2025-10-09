Külföld :: 2025. október 9. 06:53 ::

Moldova növeli védelmi kiadásait

A moldovai kormány által szerdán jóváhagyott új védelmi stratégia keretében a bruttó haza termék (GDP) 1 százalékára tervezik növelni a védelmi kiadásokat a 2025-2035-ös időszak végére.

A kormányhatározat szerint 2025-ben 1740,4 millió lejt (34,8 milliárd forint) költenek védelmi kiadásokra, ami a GDP 0,5 százalékának felel meg. A 2029. évtől ezeknek a kiadásoknak el kell érniük a nemzeti össztermék 0,95 százalékát, 2034-ben pedig legalább az 1 százalékát.

A védelmi minisztérium költségvetésének fedeznie kell a hadsereg személyi állományának fokozatos növelésének költségeit, amely a tervek szerint 2030-ban 8500 fő lesz békeidőben (ami 35 százalékos növekedést jelent), továbbá 2000 polgári alkalmazott. Kiadásokat fordítanak a haditechnika korszerűsítésére is. Külföldi pénzügyi segítség és hitelek igénybevételével is számolnak.

(MTI)