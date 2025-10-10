Külföld :: 2025. október 10. 21:05 ::

A szövetségi kormányt érintő leépítéseket jelentett be a Fehér Ház a leállás miatt

Az amerikai szövetségi kormányt érintő jelentős leépítéseket jelentett be a Fehér Ház pénteken a kormányzati leállás nyomán kialakult helyzetre hivatkozva.

Ross Vought, az amerikai elnöki hivatal gazdálkodási és költségvetési irodájának vezetője a közösségi médiában megjelent bejegyzésben azt írta, hogy a "munkaerő-csökkentés megkezdődött".

A Fehér Ház szervezeti egységének vezetője és Donald Trump elnök a költségvetési vita miatt október elsején bekövetkezett kormányzati leállást megelőzően felhívta a figyelmet arra, hogy a kialakult helyzet állandó leépítésekhez vezethet.

A Kongresszus a szeptember 30. éjféli határidőig nem tudta elfogadni a szövetségi intézmények működéséhez szükséges költségvetést, aminek nyomán a kormányzati szervezetek nagy része nem működik. A szenátusban átmeneti költségvetés elfogadása van napirenden, ami november 21-ig lehetővé tenné a kormányzat újraindítását, ugyanakkor az ehhez szükséges minősített többség a demokrata szenátorok ellenállása miatt egyelőre nem jött létre.

Az általános gyakorlat szerint a kormányzati leállás idején az érintett intézmények dolgozói átmenetileg fizetés nélkül maradnak, ám a költségvetés elfogadását követően bérüket visszamenőleg megkapják, és visszatérnek munkájukhoz.

Pénteken több szövetségi minisztérium megerősítette a leépítések tényét, így a szövetségi oktatási minisztérium, valamint az egészségügyi minisztérium szóvivője is erről számolt be. A szövetségi oktatási minisztérium állományában már az elmúlt hónapokban jelentős leépítések voltak, a januárban még 4100 alkalmazottal működő kormányszerv állományában október 1-én már csak 2500 dolgozó volt.

(MTI)