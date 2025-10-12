Külföld :: 2025. október 12. 16:38 ::

Tűzvészben teljesen megsemmisült egy észak-olaszországi kolostor épülete

Tűzvészben teljesen megsemmisült az észak-olaszországi Bernaga női kolostor épülete - közölték vasárnap a tűzoltók.

A lángok szombaton csaptak fel a La Valletta Brianza településen 1628-ban alapított kolostorban, Milánótól 30 kilométerre keletre. A tűz a teljes épületre átterjedt a tűzoltóság által az X közösségi oldalon megosztott képek szerint. A kolostorban élő 22 apácát sértetlenül kimenekítették, de számos felbecsülhetetlen értékű műtárgy a lángok martalékává vált az olasz sajtó jelentései szerint.

Marco Panzeri, La Valletta Brianza polgármestere újságíróknak elmondta: a katasztrófát egy rövidzárlat okozta, hatalmas károk keletkeztek.

A szeptemberben XIV. Leó pápa által szentté avatott, 15 éves korában leukémiában elhunyt Carlo Acutis, az Y-generáció (1981-1991 között születettek) első kanonizált képviselője a Bernaga kolostorban volt elsőáldozó.

(MTI)