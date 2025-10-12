Külföld :: 2025. október 12. 21:36 ::

Megölték a börtönben a Lostprophets pedofil énekesét

Megkéselték Ian Watkinst, a Lostprophets rockbanda énekesét, akit 2013-ban ítélték el gyermekek ellen elkövetett szexuális bűncselekmények miatt. Két évvel ezelőtt már egyszer megtámadták, akkor sérülései nem voltak olyan súlyosak. A rendőrség két férfit tartóztatott le az ügyben, akiket a gyilkossággal vádolnak.

Meghalt Ian Watkins, a Lostprophets énekese, akit egy rabtársa késsel támadt meg. A férfi 29 éves börtönbüntetését töltötte a wakefieldi HMP börtönben, gyermekek elleni szexuális bűncselekmények miatt ítélték el – számolt be a BBC alapján az Index.

A nyugat-yorkshire-i rendőrséget szombat reggel riasztották a börtönbe, mert az egyik rabot holtan találták a létesítményben.

A 48 éves Watkins 2013 decemberében került rácsok mögé, kiskorúak ellen követett el szexuális bűncselekményeket, köztük egy csecsemőt is meg akart erőszakolni.



Ian Watkins 2010-ben (fotó: Will Ireland/Metal Hammer)

A rendőrség közölte, hogy nyomoznak a haláleset kapcsán, állítólag Watkins egyik rabtársa késsel támadt a néhai énekesre. A nyomozás még folyamatban van, így több információt nem közöltek.

2023 augusztusában is megtámadták Watkinst a börtönben, de sérülései ekkor nem számítottak életveszélyesnek.

A szombati támadás kevesebb mint két héttel azután történt, hogy az intézmény közölte volna, hogy a rabok között az erőszak „jelentősen megnőtt”.

A rendőrség az ügyben letartóztatott egy 25 és egy 43 éves férfit, akiket az énekes meggyilkolásával gyanúsítanak. Watkinst az incidens helyszínén halottnak nyilvánították. A börtönt a történtek után azonnal lezárták – írja a Sky News.