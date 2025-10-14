Külföld, Gazdaság :: 2025. október 14. 07:32 ::

A várakozások felett nőtt Kína külkereskedelmi forgalma

Szeptemberben a várakozások felett nőtt Kína exportja és importja a pekingi nemzeti statisztikai hivatal jelentése alapján. Az export hat havi, az import 17 havi csúcsot ért el szeptemberben.

A kínai export az augusztusi 4,4 százalékos növekedés után szeptemberben a 6 százalékos növekedésre vonatkozó várakozásokat meghaladva éves bázison 8,3 százalékkal 328,6 milliárd dollárra emelkedett.

A szeptemberi volt a leggyorsabb exportnövekedés március óta, mivel a gyártók új piacokat találtak az Egyesült Államokon kívül.

Az év eleje óta Kína exportja összességében 6,1 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest, és összesen 2,78 billió dollárt tett ki. Az időszakban több kategóriában is exportnövekedést regisztráltak, többek között: mezőgazdasági termékek (1,4 százalék), műtrágyák (59,6 százalék), integrált áramkörök (23,3 százalék), autók (10,8 százalék) és hajók (21,4 százalék) esetében.

Kína importja szeptemberben 7,4 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest, ami 238,1 milliárd dolláron hét hónapos csúcsot jelent, és meghaladja a piac 1,5 százalékos várakozásait. Augusztusban 1,3 százalékos volt az éves növekedés.

A Golden Week ünnepek előtti erősebb belföldi kereslet és az állami infrastrukturális kiadásoknak köszönhetően a szeptemberi volt a negyedik egymást követő havi növekedés és a leggyorsabb bővülés 2024 áprilisa óta.

Kína nyersolajimportja 3,9 százalékkal nőtt az előző évhez képest, mivel a finomítók az idei év legmagasabb kihasználtsági rátájával működtek.

Az év első kilenc hónapjában az import 1,1 százalékkal, 1,90 billió USD-re csökkent. Az Egyesült Államokból 11,6 százalékkal, az EU-ból 3,2 százalékkal, Oroszországból 7,7 százalékkal és az ASEAN-országokból 0,4 százalékkal csökkent a kínai import.

Kína kereskedelmi többlete az augusztusi 102,33 milliárd dollár után szeptemberben 90,45 milliárd dollár volt, ami alacsonyabb a várt 98,96 milliárd dollárnál, de magasabb az egy évvel korábbi 81,69 milliárd dollárnál.

(MTI)