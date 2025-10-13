Külföld, Háború :: 2025. október 13. 11:43 ::

FSZB: magas rangú katonai vezető elleni merényletet akadályoztak meg Moszkvában

Megakadályoztak egy magas rangú orosz katonatiszt elleni merényletet Moszkvában, a terrortámadást az ukrán titkosszolgálatok az Iszlám Állam nevű terrorszervezettel együttműködésben készítették elő - közölte hétfőn az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB).

Az FSZB őrizetbe vett négy gyanúsítottat; három orosz állampolgárt, akinek a tervezett bűncselekmény nyomait kellett volna eltüntetnie utólag, és egy olyan negyedik embert, aki egy meg nem nevezett közép-ázsiai országból érkezett, és aki az orosz védelmi minisztérium magas rangú vezetője elleni terrorcselekmény közvetlen végrehajtója lett volna. A nevüket egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

Az FSZB szerint a kijelölt végrehajtót az a Szaidakbar Gulomov szervezte be, aki ellen Oroszország és Üzbegisztán már korábban nemzetközi körözést rendelt el, mert részt vett Igor Kirillov altábornagy tavaly december 17-én történt meggyilkolásában. Az FSZB szerint a tábornokot, aki az orosz fegyveres erők sugár-, vegyi és biológiai védelmi erőinek parancsnoka volt, az ukrán biztonsági szolgálat távirányítású pokolgéppel ölte meg akkor Moszkvában.

A tájékoztatás szerint ezúttal Gulomov Ukrajna és nyugat-európai országok területéről irányította és pénzelte a végrehajtókat közvetítők segítségével, valamint különböző eszközökkel látta el őket házi készítésű robbanószerkezet összeszereléséhez. Az alkotórészeket drónokról dobták le Oroszország területére. A pokolgépet egy kerékpárra erősítették egy lopásgátló lakattal. A biciklit a merénylőnek a kiszemelt áldozat házának bejáratához kellett eljuttatnia, a főváros egyik sűrűn lakott negyedében. A robbanószerkezet hatótávolsága 70 méter volt, és megölte volna a merénylőt is.

A gyanúsított az orosz szakszolgálat által közzétett videófelvételen orosz nyelven beismerő vallomást tett. Képsorokat tettek közzé arról is, ahogy a hatóságok a férfit az utcán éjjel őrizetbe veszik, és arról, hogy a kerékpárt egy robot segítségével felrobbantják az úttest közepén.

Az ügyben terrorcselekmény és robbanóanyagok vagy robbanószerkezetek illegális birtoklása címén indult büntetőeljárás.

