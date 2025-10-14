Külföld :: 2025. október 14. 11:21 ::

Jelentős közlekedési fennakadást okoz a szakszervezeti sztrájk Belgiumban, nem indít és nem fogad egyetlen járatot sem kedden a budapesti fapados járatokat is kiszolgáló Charleroi repülőtér - tájékoztatott az RTBF belga közszolgálati rádió és televízió internetes oldalán kedden.

A beszámoló szerint több szakszervezet is felszólította a dolgozókat, hogy csatlakozzanak az országos sztrájkhoz, amit a szövetségi kormány reformtörekvéseivel szemben hívtak életre.

A szakszervezetek követeléseik között szerepel egyebek mellett a bónuszokkal járó túlóra megtartása, a korengedményes nyugdíjhoz való könnyebb hozzáférés folytatódó biztosítása, az éjszakai munka méltányos kompenzációja és a magasabb nyugdíjak szavatolása.

A szakszervezetek keddre felvonulással járó tüntetést jelentettek be, amely 10.45 perckor indult a belga főváros északi pályaudvaráról a Midi vasútállomásra. Az érintett szakszervezetek délelőtt 10 órakor már legalább százezer résztvevőről számoltak be.

A hírportál arról tájékoztatott, hogy a Charleroi repülőtér által bejelentett járattörlések mellett a brüsszeli Zaventem nemzetközi légikikötőről sem indulnak utasszállító gépek az egész Belgiumot érintő országos sztrájk miatt. A zaventemi járattörlések legkevesebb 48 ezer embert érintenek: 33 ezren érkeztek volna és 15 ezren szálltak volna le Brüsszelben. Mivel az érkező jártok némelyikét fogadja a légikikötő, a nap folyamán 17 ezer ember megérkezhet a belga fővárosba.

A belga nemzetközi repülőterek forgalmának leállása, illetve jelentős korlátozása mellett zavarokat jelentettek az országos buszhálózatok szolgáltatásában és a belga főváros tömegközlekedésében, valamint a postai kézbesítés és a szemétszállítás területén is.

A helyi tömegközlekedést az ország mindhárom régiójában érinti a sztrájk, a buszok, villamosok és metrók kevesebb mint fele közlekedik - jelentette a Belga belga hírügynökség.

Az Antwerpentől északra fekvő Zandvliet belvízi közlekedési központ munkatársainak keddi sztrájkja mintegy 120 kereskedelmi hajó érkezését, illetve indulását akadályozza a flamand belvízi hajózási hivatal szerint. A kikötő elhagyása, illetve a beléptetés lehetetlen - írták.

A belga vasúttársaság, az SNCB szolgáltatásait egyelőre nem érinti jelentősen az országos sztrájk, a vonatok a nap folyamán várhatóan a szokásos menetrend szerint közlekednek. Az SNCB bejelentette: a délelőtt folyamán a szokásosnál több vonatot indít Brüsszelbe, hogy a tüntetők elérhessék a fővárosi megmozdulást. A belga fővárost Párizzsal, Londonnal és Amszterdammal összekötő Eurostar expresszvonatok a sztrájk napján a tervek szerint szintén menetrend szerint közlekednek.

A rendőrség azt tanácsolta a közlekedőknek, hogy ne utazzanak autóval Brüsszelbe a várható útlezárások és a tüntetők vonulása miatt.

(MTI)