Külföld :: 2025. október 14. 12:09 ::

Zion-vezetőket tartóztattak le Kínában

A kínai hatóságok a múlt hétvégén több tucat, hivatalosan el nem ismert keresztény gyülekezethez tartozó lelkészt vettek őrizetbe - közölte hétfőn a Zion egyház szóvivője és több érintett családtag.

A Zion egyház alapítóját, az 56 éves Csin Ming-rit, ismertebb nevén Ezra Jint, péntek este tartóztatták le otthonában, a dél-kínai Pejhaj városában. A letartóztatásról Csin gyermekei, valamint a közösség szóvivője, Sean Long számolt be.

Az egyház hivatalos tájékoztatása szerint Csint az információs hálózatok "illegális használata" miatt vették őrizetbe, a vádemelés esetén akár hét év szabadságvesztéssel is büntethetik.

"Ami történt, az egy újabb hulláma az idei vallásüldözésnek" - közölte Long, aki szerint az elmúlt hónapokban több mint 150 hívőt hallgattak ki, és jelentősen fokozódott a zaklatás a személyes istentiszteleteken is.

Long elmondása szerint országszerte közel 30 lelkészt és közösségi vezetőt tartóztattak le, közülük eddig ötöt engedtek szabadon, mintegy húszan továbbra is őrizetben vannak - mondta.

A letartóztatásokra azt követően került sor, hogy Kína a múlt héten jelentősen kiterjesztette a ritkaföldfémek kivitelére vonatkozó korlátozásokat, ami tovább fokozta a feszültséget az Egyesült Államokkal. Marco Rubio amerikai külügyminiszter vasárnap elítélte a lépést, és a lelkészek azonnali szabadon bocsátását sürgette.

A kínai külügyminisztérium szóvivője úgy nyilatkozott, hogy nincs tudomása az ügyről, és elmondta, hogy "a kínai kormány a törvénynek megfelelően irányítja a vallási ügyeket, védi az emberek vallásszabadságát és a normális vallási tevékenységeket".

"Határozottan ellenezzük, hogy az Egyesült Államok úgynevezett vallási kérdésekkel beavatkozzon Kína belügyeibe" - fogalmazott.

Egy hónappal korábban Kína legfelsőbb vallásügyi hatósága új szabályozást vezetett be, amely tiltja az engedély nélküli online prédikálást, vallási képzést, valamint a külföldi együttműködést a hitéleti szervezetek részéről.

A hivatalos adatok szerint Kínában több mint 44 millió keresztény tartozik az államilag elismert egyházakhoz, melyek többsége protestáns. Ugyanakkor becslések szerint tízmilliók gyakorolják hitüket illegális, úgynevezett "házi gyülekezetekben".

A Zion egyház, amelyet Csin 2007-ben alapított, mintegy ötezer hívőt számlál közel 50 kínai városban. Csint 2018-ban utazási korlátozások alá helyezték, és ugyanebben az évben záratta be a rendőrség az egyház pekingi épületét, egy szélesebb körű fellépés részeként a nagyobb házi gyülekezetek ellen.

(MTI)