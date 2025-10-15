Külföld :: 2025. október 15. 14:15 ::

A madagaszkári puccs vezetője átveszi az elnöki feladatokat

A madagaszkári katonai puccsot vezető Michael Randrianirina ezredes szerdán bejelentette, hogy átveszi az elnöki tisztséget, és a következő napokban leteszi az esküt Madagaszkár új államfőjeként.

Randrianirina a katonai parancsnokságon adott interjúban kifejtette: az ország alkotmánybírósága kérte fel az elnöki feladatok ideiglenes ellátására, miután a tüntetők által lemondásra szólított Andry Rajoelina elhagyta az országot.

"Eskütételre van szükség ahhoz, hogy a pozíció hivatalossá váljon" – fogalmazott az ezredes. Közölte továbbá, hogy a katonai vezetés hamarosan kinevez egy miniszterelnököt, aki új kormányt alakít. "Már felgyorsítottuk a folyamatot, hogy a válság ne tartson örökké" – mutatott rá.

A katonai vezető kedden jelentette be, hogy a fegyveres erők átvették a hatalmat Madagaszkáron, ezzel véget vetve a fiatalok által szervezett, hetek óta tartó tüntetéseknek. A tiltakozások szombaton értek fordulóponthoz, amikor Randrianirina és a fegyveres erők CAPSAT nevű elitegysége az elnök ellen fellázadva a kormányellenes demonstrálókhoz csatlakozott. Az események végül az elnök meneküléséhez vezettek.

"Tegnap felelősséget kellett vállalnunk, mert az országban már semmi sem maradt – nincs elnök, nincs szenátusi elnök, nincs kormány" – mutatott rá Randrianirina.

Rajoelina, aki 2018 óta vezette az országot, illegális puccsnak nevezte a hadsereg hatalomátvételét.

(MTI)