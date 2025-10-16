Külföld, Gazdaság :: 2025. október 16. 07:38 ::

Brit pénzügyminiszter: súlyos és tartós károkat okozott a gazdaságnak a kilépés az EU-ból

A brit pénzügyminiszter szerint súlyos és tartós károkat okozott a brit gazdaságnak Nagy-Britannia kilépése az Európai Unióból (Brexit).

Rachel Reeves a Sky News brit kereskedelmi hírtelevíziónak nyilatkozva úgy fogalmazott: az előző, konzervatív párti brit kormány megszorító intézkedései és a Brexit hatásai egyaránt "komoly súllyal nehezednek" a brit gazdaságra.

A munkáspárti kormány pénzügyminisztere felidézte, hogy a független gazdaságelemző műhelyként működő, de a kabinet számára hivatalos előrejelzéseket készítő szervezet (Office for Budget Responsibility, OBR) jelenleg érvényes számításai szerint a brit hazai össztermék (GDP) a Brexit miatt hosszú távon hozzávetőleg 4 százalékkal lesz alacsonyabb annál a szintnél, amelyet a brit gazdaság az Európai Unió teljes jogú tagjaként ebben az időtávlatban előállíthatott volna.

Reeves szerint a kormány igyekszik valamennyit elhárítani ebből a kárból az EU-val korábban kötött átfogó kereskedelmi megállapodással, valamint a brit és az uniós fiatalok kölcsönös letelepedésének és munkavállalásának szabályait enyhítő egyezménnyel.

"Ennek ellenére nem fér kétség ahhoz, hogy a Brexit súlyos és hosszantartó hatást gyakorol" a brit gazdaságra - fogalmazott a szerdai Sky News-interjúban a brit pénzügyminiszter.

Nagy-Britannia 2020. január 31-én távozott az Európai Unióból, majd 11 havi átmeneti időszak után az EU egységes belső piacáról és vámuniójából is kilépett. Az akkori konzervatív párti brit kormány ugyanis nem kívánta teljesíteni azokat a feltételeket - mindenekelőtt az EU-állampolgárok szabad nagy-britanniai letelepedésének és munkavállalásának jogát -, amelyek e két integrációs szerveződéshez elválaszthatatlanul kötődnek.

A tavaly júliusi parlamenti választások óta hivatalban lévő munkáspárti kormány sem kívánja visszaléptetni Nagy-Britanniát az Európai Unióba, sem az EU egységes belső piacára és vámuniójába.

A Munkáspárton belül azonban az utóbbi időben nyílt viták kezdődtek erről a kérdésről, és Rachel Reeves rövid időn belül a Labour második igen befolyásos politikusa, aki a nyilvánosság előtt szól a Brexit okozta károkról.

Andy Burnham, Manchester munkáspárti polgármestere a Labour minapi éves kongresszusán felszólalva "katasztrófának" nevezte a Brexitet, és közölte: azt szeretné, ha Nagy-Britannia teljes jogú tagként ismét csatlakozna az EU-hoz. Hozzátette: reméli, hogy ez még az ő életében megtörténik.

Burnham kijelentette azt is, hogy el kell számoltatni azokat, akik annak idején a Brexit mellett kampányoltak, mert a brit EU-tagság megszűnése óta Nagy-Britanniában "semmi nem működik úgy, ahogy kellene".

(MTI)