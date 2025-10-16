Külföld, Háború :: 2025. október 16. 16:37 ::

Putyin: meg kell teremteni az energiatermelő országok szuverenitását

Az energiatermelő országok teljes értékű szuverenitásának megteremtését sürgette Vlagyimir Putyin orosz elnök az Oroszországi Energiahét moszkvai nemzetközi fórum csütörtöki plenáris ülésén elmondott beszédében.

"Aktívan meg kell változtatni az energiaforrásokat termelő országok státuszát: berendezések vásárlóiból technológiai vezetőkké kell válniuk, és nemzeti szinten teljes értékű energiaszuverenitást kell kialakítaniuk, a források kitermelésétől és feldolgozásától a késztermékek szállításáig" - mondta Putyin.

A globális és orosz energiaipar előtt álló kihívások közül első helyen nevezte meg a világ energiaipari kapcsolatainak átrendeződését. Az orosz elnök szerint ennek egyrészt objektív okai vannak, mert új gazdasági központok jelennek meg, ahol nő a fogyasztás, de, mint mondta, a világnak szembe kell néznie az energiaipari struktúra mesterséges felbomlásával is, amelyet egyes nyugati elitek agresszív fellépése okoz.

"Sok európai ország, politikai nyomásra, lemondott az orosz energiahordozók vásárlásáról. (…) Ezen intézkedések következményeit megfigyelhetjük az Európai Unióban, ideértve az ipar ütemének csökkenését, a drágább tengerentúli olaj és gáz miatt megnövekedett árakat, az európai áruk versenyképességének csökkenését, valamint a gazdaság egészének visszaesését" - hangoztatta.

Rámutatott, hogy az európai gazdaság motorjának tartott Németországban a termelés visszaesése figyelhető meg; júliusban a csökkenés 6,6 százalék volt a 2021-es átlaghoz képest.

Az elnök kitért rá, hogy a globális olajkereslet növekedni fog. Adatai szerint ez el fogja érni a napi 104,5 millió hordót, ami több mint egymillióval magasabb, mint tavaly volt. Hangot adott véleményének, miszerint a világ még sokáig fogja használni a belső égésű motorral felszerelt autókat.

Prognózisa szerint Oroszország továbbra is az egyik vezető olajtermelő ország, és annak ellenére, hogy tisztességtelen verseny folyik ellene, az orosz olajszektor stabilan működik.

"Várhatóan az év végére 510 millió tonna olajat termelünk ki országunkban. Ez körülbelül egy százalékkal kevesebb, mint tavaly. De szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy ez az OPEC+ megállapodás keretében kötött megállapodásoknak megfelelően történik. Vagyis ez önkéntes csökkentés" - mondta.

Bejelentette, hogy Oroszország folytatja az OPEC+ keretében való együttműködést, és teljesíti a világ olajpiacának egyensúlyba hozására vonatkozó kötelezettségvállalásait. Putyin szerint a kiszámíthatóság a legfontosabb dolog az olajpiacon.

Dmitrij Peszkov az orosz elnök sajtótitkára csütörtökön újságíróknak reagált Donald Trump amerikai elnöknek arra a nyilatkozatára, miszerint Narendra Modi indiai miniszterelnök biztosította őt arról, hogy Delhi leállítja az orosz olaj vásárlását, és hogy Pekingnek is ugyanezt kell tennie. Peszkov azt mondta, hogy a Kreml az orosz olaj beszerzésével kapcsolatban a hivatalos indiai és kínai nyilatkozatokból indul ki.

Az orosz sajtó csütörtökön idézte az indiai külügyminisztérium szóvivőjét, aki Trump nyilatkozatára válaszul hangsúlyozta, hogy az ország hatóságai az olaj és gáz beszerzésével kapcsolatos döntéseikben az indiai fogyasztók érdekeinek védelmét tartják szem előtt. Moszkvában a vezető hírek között szerepelt a kínai diplomáciai szóvivőjének nyilatkozata, miszerint Pekingben törvényesnek tartják "a más országokkal, a többi között Oroszországgal folytatott kereskedelmi és energetikai együttműködést", és Washington álláspontja ebben a kérdésben negatívan hat a nemzetközi kereskedelemre.

Alekszandr Novak orosz miniszterelnök-helyettes az orosz sajtónak nyilatkozva kifejezte meggyőződését, hogy India továbbra is importál majd orosz olajat, annak ellenére, hogy az Egyesült Államok ennek ellenkezőjére szólította fel.

"Továbbra is együttműködünk baráti partnereinkkel. Az energiatermékeink iránti kereslet nagy. Gazdaságilag előnyösek és célszerűek. Biztos vagyok benne, hogy partnereink továbbra is velünk fognak együttműködni, és fejleszteni fogják az energetikai együttműködést" - idézte Novakot az Interfax.

"Ma csak a sajtóban látunk jeleket arra, hogy partnereink kijelentik, senki sem utasíthatja őket, és maguk fogják megválasztani az útjukat" - nyilatkozott a miniszterelnök-helyettes.

Novak előző nap arról számolt be, hogy az indiai vállalatok elkezdtek kínai jüanban fizetni az orosz olajszállítmányokért, de az ebben a pénznemben lebonyolított ügyletek aránya egyelőre alacsony, és a fizetés alapvetően rubelben történik.

(MTI)