Külföld :: 2025. október 17. 06:54 ::

Vádat emeltek John Bolton egykori fehér házi nemzetbiztonsági tanácsadó ellen

Minősített iratokkal való visszaélés miatt emeltek vádat John Bolton egykori fehér házi nemzetbiztonsági tanácsadó ellen az amerikai szövetségi hatóságok csütörtökön.

Maryland állam szövetségi ügyészségének vádirata összesen 18 vádpontot sorol, ami két bűncselekmény elkövetését fedi, nemzeti védelmi információ illetéktelen átadását, valamint nemzeti védelmi információt tartalmazó dokumentumok visszatartását.

A vádirat szerint John Bolton, aki Donald Trump első elnöksége idején 2018 áprilisa és 2019 szeptembere között töltötte be a nemzetbiztonsági tanácsadói tisztséget, 2025 augusztusáig több mint hét éven keresztül sértett törvényt, többi két arra nem jogosult személlyel osztott meg érzékeny információkat, köztük szigorúan titkos tartalmakat, amelyek pozíciója révén kerültek birtokába.

A vádirat szerint a korábbi fehér házi vezető tisztségviselő Maryland állambeli otthonában tárolt minősített iratokat és feljegyzéseket, köztük szigorúan titkos besorolású dokumentumokat.

John Bolton házában, a Maryland állambeli Bethesdában, valamint washingtoni irodájában szövetségi nyomozók augusztusban tartottak házkutatást, ahonnan számos iratot vittek magukkal.

Pam Bondi, a szövetségi főügyész tisztségét is betöltő igazságügyi miniszter a vádemelés kapcsán azt írta, hogy "bárki, aki visszaél hatalmi pozíciójával és kockára teszi a nemzetbiztonságot, felelősségre vonásra számíthat, senki nem áll a törvény felett".

John Bolton egyelőre nem kommentálta a vádemelés tényét.

A diplomata 2019 szeptemberében az elnökkel kialakult konfliktusa nyomán távozott a nemzetbiztonsági tanácsadói pozícióból, amit követően következetes kritikusává vált Donald Trump politikájának.

(MTI)