A boszniai Szerb Köztársaságban Ana Trisc Babicot ideiglenes elnöknek nevezték ki

Ideiglenes elnököt neveztek ki a boszniai Szerb Köztársaság vezetésére, amíg a szerb entitás meg nem tartja következő választásait - jelentette a helyi média.

A kinevezés az előd, Milorad Dodik augusztusi menesztését követi.

A boszniai Szerb Köztársaság parlamentje Dodik tanácsadóját, Ana Trisic Babicot választotta meg ideiglenes elnöknek - jelentette a boszniai szerb televízió, az RTRS.

Az ellenzék nem vett részt a szavazáson Banja Lukában, amely Bosznia-Hercegovina szerb többségű területén található.

Ana Trisic Babic csak a következő elnökválasztásig, november 23-ig tölti be tisztségét.

Milorad Dodikot megfosztotta megbízatásától a bosznia szövetségi választási bizottság, miután a politikust augusztus 1-jén a másodfokon eljáró fellebbviteli bíróság egy év - pénzzel megváltható - letöltendő börtönre ítélte és hat évre eltiltotta a hivatalviseléstől, amiért nem hajtotta végre a nemzetközi közösség főképviselőjének döntéseit. Dodik fellebbezését augusztus 18-án elutasította a bíróság, így hivatalossá vált megfosztása az elnöki tisztségtől.

Az ítélet egyúttal eltávolította hivatalából a politikust. Hat évig nem választható meg politikai tisztségre Boszniában.

Ana Trisic Babic korábban a nemzetközi közösség boszniai főképviselőjének hivatalában (OHR) és az amerikai segélyszervezetnél, a USAID-nál dolgozott. Nemzetközi kapcsolatairól ismert.

Szombat este ugyanazon az ülésen a parlament több, az elmúlt években Dodik irányítása alatt elfogadott törvényt is hatályon kívül helyezett. A törvények célja az volt, hogy elősegítsék a Szerb Köztársaság boszniai államtól való elszakadását.

Ezek között voltak olyan törvények is, amelyek megtiltották volna a boszniai alkotmánybíróság ítéletének vagy az OHR döntéseinek végrehajtását a Szerb Köztársaság területén.

A törvényeket a boszniai alkotmánybíróság már alkotmányellenesnek nyilvánította.

(MTI)