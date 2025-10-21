Külföld :: 2025. október 21. 08:07 ::

Az osztrák belügyminiszter és a svéd bevándorlási tárca vezetője kemény "menedékkérelmi" politikát követel

Gerhard Karner osztrák néppárti belügyminiszter és Johan Forssell, a svéd bevándorlási tárca vezetője "kemény és következetes menedékkérelmi politikát" követelt Bécsben tartott találkozóján.

Karner hangsúlyozta, hogy "egy hullámhosszon vannak", ami az uniós külső határok védelmét, valamint a kitoloncolási központokat és a menedékkérelmi eljárások Európai Unió területén kívüli lefolytatását illeti.

Forssell kijelentette, hogy Svédországnak Ausztriához hasonlóan magasan képzett bevándorlókra van szüksége, míg a menedékkérelmi alapú migrációt csökkenteni kell.

Európának "erősebbnek, keményebbnek és robusztusabbnak" kell lennie, amihez szükségesek a kitoloncolások az olyan országokba is, mint Afganisztán vagy Szíria - állapította meg Karner.

Sok minden van, amit meg lehet tenni, és amit meg kell tenni - tette hozzá Forssell, aki mindenekelőtt az elutasított menedékkérők visszatoloncolását illetően lát hiányosságokat.

Forssell, aki hazája évtizedek óta liberális bevándorlási és menekültügyi politikájának megváltoztatását szorgalmazza, a Nemzetközi Migrációs Politika Fejlesztési Központ (ICMPD) évente megrendezésre kerülő, kedden kezdődő kétnapos bécsi konferenciájára érkezett az osztrák fővárosba. Jelenleg Svédország tölti be az ICMPD soros elnökségét.

(MTI)