Külföld :: 2025. október 22. 15:13 ::

Tajvanon is megjelent az afrikai sertéspestis

Megjelent az afrikai sertéspestis (ASP) Tajvanon; az érintett taicsungi sertéstelepen az állategészségügyi hatóságok megelőző intézkedésként legalább 195 sertést leöltek - közölte szerdán a tajvani mezőgazdasági minisztérium.

Csen Csün-csi mezőgazdasági miniszter közölte, hogy az esetet csak a vírustörzs izolálása után jelentik hivatalosan az Állategészségügyi Világszervezetnek (WOAH).

Csen szerint a vírus izolálása két hetet vesz igénybe, de a sziget nem várhat tétlenül, az esetleges járvány megelőzése és megfékezése érdekében a legszigorúbb előírásokat kell alkalmazni.

Miután a taicsungi sertéstelepről származó elhullott állatokból vett minták kedden ASP-pozitívnak bizonyultak, a hatóságok szerdán déltől öt napra a sziget teljes területén megtiltották a sertések szállítását és vágását. A telep fertőtlenítése után három kilométeres körzetben ellenőrzési zónát jelöltek ki.

A miniszter szerint a fertőzés legvalószínűbb forrása illegálisan behozott sertéshús-termékekből származó élelmiszer-hulladék lehetett, amely sertéstelepekre kerülhetett.

Tajvanra tilos bármilyen hús- vagy húskészítményt bevinni állategészségügyi ellenőrzés nélkül. A tilalom megszegéséért akár egymillió tajvani dollárig (mintegy 32 500 amerikai dollár) terjedő bírság szabható ki.

Az afrikai sertéspestis rendkívül fertőző, többnyire halálos kimenetelű vírusos megbetegedés a házi sertések és a vaddisznófélék körében. A kór ellen jelenleg nincs hatékony vakcina vagy kezelés, így gyorsan terjedhet, és jelentős veszteségeket okozhat az állattartóknak. Az emberre és más állatfajokra nem veszélyes.

A WOAH októberi jelentése szerint jelenleg Dél-Korea az egyetlen ázsiai ország, ahol aktív ASP-járványt tartanak nyilván, míg Európában tizenkét ország küzd a vírussal.

(MTI)