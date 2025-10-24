Külföld :: 2025. október 24. 11:07 ::

Kína fokozottabb gazdasági nyitást tervez

Kína a következő, 2026 és 2030 közötti ötéves terv időszakában tovább kívánja bővíteni gazdasági nyitását, különösen a szolgáltatási szektorban.

Vang Ven-tao kínai kereskedelmi miniszter a Kínai Kommunista Párt Központi Bizottságának négynapos plenáris ülése után tartott sajtótájékoztatón pénteken elmondta, hogy az ország "kezdeményezően fog fellépni a magas szintű nyitás érdekében, és összhangba kívánja hozni szabályozási rendszerét a nemzetközi gyakorlatokkal".

A miniszter tájékoztatása szerint Kína kiterjesztené a piaci hozzáférést több érzékeny ágazatban, köztük a távközlésben, a biotechnológiában, az egészségügyi szolgáltatásokban, az oktatásban és kultúra területén.

A kínai kormány a nyitás kísérleti programjait a külföldi tulajdonú kórházakra és a hozzáadott értékű távközlési szolgáltatásokra is ki kívánja terjeszteni - tette hozzá.

"Kína nem fog új különleges bánásmódot kérni a Kereskedelmi Világszervezet jelenlegi vagy jövőbeli tárgyalásain" - mondta el Vang, hozzátéve, hogy az ország célja az átlátható, stabil és kiszámítható üzleti környezet megteremtése a külföldi befektetők számára.

Vang szerint az ország emellett növelni kívánja a zöld és a digitális kereskedelem szerepét, fejleszti a határokon átnyúló szolgáltatáskereskedelem szabályozását, valamint fokozza az importot az ipari átalakulás és a lakossági igények kielégítése érdekében.

A kereskedelmi tárca vezetője azt is közölte, hogy Kína tovább bővíti majd a magas szintű szabadkereskedelmi övezetek hálózatát, valamint előmozdítja a regionális és kétoldalú kereskedelmi és beruházási megállapodások fejlesztését.

"A külföldi befektetések ösztönzése érdekében az ország átlátható és kiszámítható intézményi környezetet kíván kialakítani, és új versenyelőnyöket teremt a fejlett technológiai ágazatok, köztük a mesterséges intelligencia, a biotechnológia és a megújuló energia fejlesztésével" - közölte.

Vang hangsúlyozta, hogy az Egy övezet, egy út kezdeményezés "nem szólóelőadás, hanem közös kórus", és Kína tovább kívánja mélyíteni a gyakorlati együttműködéseket a részt vevő országokkal a kereskedelem, a beruházások, az ipar, a zöld fejlesztés, a digitális gazdaság és a mesterséges intelligencia terén.

A miniszter szerint Kína jövőbeli nyitási politikájában "elutasítja a mások rovására történő versengést, és a kölcsönösen előnyös együttműködésre helyezi a hangsúlyt".

A csütörtökön lezárt négynapos zárt ülésen elfogadott irányelvek képezik majd az alapját a tizenötödik ötéves terv kidolgozásának, amelyet várhatóan 2026 márciusában hagy jóvá a kínai országos népi gyűlés.

(MTI)