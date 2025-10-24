Külföld :: 2025. október 24. 19:33 ::

Kína emléknappá nyilvánította október 25-ét, amikor visszacsatolták Tajvant az "antifasiszta harcuk" eredményeképp

Kína országos népi gyűlésének állandó bizottsága pénteken megszavazta, hogy október 25-ét Tajvan kínai fennhatóság alá visszatérésének emléknapjává nyilvánítsa - közölte a kínai állami média.

A jelentés szerint a döntés értelmében a kínai állam ezen a napon különböző formában megemlékezéseket tart országszerte. Az erről szóló határozatot az állandó bizottság pénteken kezdődő ötnapos ülésszakán fogadták el.

"A kínai kormány álláspontja szerint Tajvan visszatérése a hazához az 1945-ben aratott győzelem egyik fontos eredménye volt a japán agresszió elleni háborúban és a második világháború antifasiszta harcaiban" - áll a média jelentésében.

A dokumentum értelmében Tajvan visszacsatolása "kézzelfogható bizonyítéka volt annak, hogy a kínai kormány visszaszerezte szuverenitását a sziget felett, és ez a két parton élő kínaiak közös történelmi emléke és nemzeti dicsősége".

A határozat célja a második világháborús győzelem és a háború utáni nemzetközi rend eredményeinek megőrzése, valamint annak kinyilvánítása, hogy Kína továbbra is eltökélt az "egy Kína" elv fenntartása, szuverenitása, egysége és területi integritásának védelme mellett - tették hozzá.

"1945. október 25-én Tajpejben tartották a japán kapituláció elfogadásának ünnepségét, amellyel Tajvan és a Penghu-szigetek visszakerültek Kína fennhatósága alá" - közölte Sen Csun-jao, az állandó bizottság törvényhozási testületének igazgatója.

Sen Csun-jao a határozat tervezetét ismertetve azt mondta, hogy az utóbbi években több parlamenti képviselő, politikai tanácsadó és tajvani állampolgár is kezdeményezte a visszatérés emléknapjának hivatalos bevezetését.

"A megemlékezés intézményesítése megerősíti a nemzetközi közösség elkötelezettségét az 'egy Kína' elv mellett, és hozzájárul ahhoz, hogy a Tajvani-szoros mindkét partján élő kínaiak megőrizzék és továbbvigyék a háborúban kialakult nemzeti szellemet, valamint hogy közösen dolgozzanak az ország újraegyesítéséért és megújulásáért" - jegyezte meg.

Kína szakadár tartományának tekinti az 1949 óta önálló kormányzattal rendelkező Tajvant, és többször is hangoztatta, hogy Tajvan Kínával való és akár erővel történő "újraegyesítésének történelmi folyamata megállíthatatlan".

(MTI)