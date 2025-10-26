Külföld :: 2025. október 26. 17:31 ::

Több tonna kokaint foglaltak le spanyol különleges egységek egy teherhajón az Atlanti-óceánon

Mintegy 6,5 tonna kokaint foglaltak le spanyol különleges egységek egy teherhajón az Atlanti-óceánon - közölte vasárnap a spanyol rendőrség.

A tájékoztatás szerint a Panamából indult, Tanzánia zászlaja alatt közlekedő teherhajót a Spanyolországhoz tartozó Kanári-szigetek partjaitól nagyjából 1100 kilométerre tartóztatták fel. A teherhajó célja az északnyugat-spanyolországi Vigo kikötője volt. A legénység mind a kilenc tagját őrizetbe vették.

A spanyol hatóságok szerint a mostani drogfogás az utóbbi évek egyik legjelentősebb csapása volt a kábítószer-bűnözésre, köszönhetően az Egyesült Államok kábítószer-ellenes hivatala (DEA) október 8-án adott jelzésének.

A spanyol haditengerészet a spanyol rendőrség különleges egységének közreműködésével szerdán hajtotta végre az akciót a mintegy 55 méter hosszú és 12 méter széles teherhajón érkező drogszállítmány elfogására.

A hatóságok szerint Spanyolország egyre inkább előtérbe kerül mint a latin-amerikai kokainmaffia európai belépési pontja. "Egész Európát jelenleg elárasztja a kokain, és Spanyolország fontos szerepet játszik ebben mint a kontinens kapuja" - figyelmeztetett még az év elején Joan Ramón Villalbí, a spanyol kormány kábítószerügyi megbízottja a madridi parlamentben.

(MTI)