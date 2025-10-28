Külföld :: 2025. október 28. 18:13 ::

Nem túl valószínű Trump harmadik ciklusa

Mike Johnson házelnök szerint alkotmánysértő, hogy Donald Trump elnök egy harmadik ciklust töltsön a Fehér Házban, hiába erősödtek fel erről a találgatások. A vita azért került ismét napirendre, mert Trump és köre újra pedzegette a 2028-as indulás lehetőségét, sőt már „Trump 2028” feliratú kampánytermékek is megjelentek. Bár az elnök nem zárta ki kategorikusan a próbálkozást, a 22. alkotmánykiegészítés egyértelműen tiltja a harmadik elnöki mandátumot – írja a Politico nyomán a Portfólió.

Mike Johnson, az Amerikai Egyesült Államok Kongresszusának képviselőházi elnöke szerdán sajtótájékoztatón közölte, hogy beszélt Donald Trumppal a lehetséges harmadik elnöki ciklusról, de az alkotmányos korlátokra hívta fel a figyelmet: nos, itt van a 22. kiegészítés – fogalmazott.

Az amerikai alkotmány 22. kiegészítése ugyanis világosan kimondja, hogy senki nem választható elnökké többször, mint kétszer.

Johnson ezzel azt jelezte, hogy szerinte nincs meg az alkotmányos lehetőség egy harmadik Trump-elnökséghez.

A harmadik ciklusról szóló spekuláció akkor kapott új lendületet, amikor Steve Bannon korábbi Trump-tanácsadó az Economistnak azt nyilatkozta: van terv arra, hogy Trump 2029 után is hivatalban maradjon.

„A megfelelő időben bemutatjuk majd, mi a terv” – mondta Bannon, ami tovább tüzelte a sajtó és a közvélemény érdeklődését.

Trump maga sem zárta ki kategorikusan, hogy induljon újabb ciklusért 2028-ban. „Szeretném csinálni” – mondta az Air Force One-on ázsiai körútján, amikor erről kérdezték. Hozzátette ugyanakkor, hogy „még nem igazán gondolkoztam rajta”, jelezve, hogy döntése nem végleges.

Eközben a „Trump 2028” feliratú sapkákat is elkezdték árusítani, ami tovább bátorítja támogatói részéről a kampányérzetet.

Alkotmányjogászok szerint azonban az esetleges újrázás akadályokba ütközik: a 22. kiegészítés 1951-ben lépett hatályba, és egyértelműen tiltja, hogy valaki háromszor legyen elnökké választva, és szakértők szerint a legfelsőbb bíróság is elutasítaná az ilyen törekvést.

Felmerült az az ötlet is, hogy Trump induljon alelnöknek, majd „örökléssel” köszönjön be az elnöki posztra, de ez a trükk-teória sem állja meg a helyét: a 12. kiegészítés szerint ugyanis az is alelnöki pozícióra alkalmatlan, aki elnöki tisztségre eleve nem választható.

Trump sem bánt pozitívan ezzel az ösztönzéssel – „ez túl cuki, az embereknek nem tetszene, nem lenne helyes” – mondta.

Összességében tehát Johnson kijelentése erős jelzés arra, hogy a republikánus vezetés hivatalos szinten nem támogatja az elnöki mandátum harmadik ciklusát. Ugyanakkor Trump és környezete nyitott marad a lehetőségre, amit ugyan jogilag nehéz megvalósítani, de politikailag élénk vita tárgya lehet még az előtt, hogy 2028-ban elindulna a következő amerikai elnökválasztás.