Külföld, Háború :: 2026. május 15. 21:24 ::

Nem adtak ki közös nyilatkozatot a BRICS-tagállamok külügyminiszterei a közel-keleti nézeteltérések miatt

Közös nyilatkozat kiadása nélkül zárult pénteken a BRICS-országok külügyminisztereinek kétnapos találkozója Újdelhiben, mivel a tagállamok nem tudtak egységes álláspontra jutni a közel-keleti helyzet megítélésében - közölte pénteken az esemény házigazdája, India.

Az indiai kormányzati közlemény szerint a résztvevők a saját álláspontjukat ismertették, valamint megosztották egymással eltérő nézőpontjaikat olyan kulcskérdésekben, mint a szuverenitás, a tengeri biztonság, valamint a közel-keleti civil lakosság és infrastruktúra védelme.

A dokumentumban egy lábjegyzet is helyet kapott, amely szerint "az egyik tagállam fenntartásokat fogalmazott meg" a Gázai övezetet, illetve a Vörös-tenger és a Báb-el-Mandeb-szoros biztonságát érintő szövegrészekkel kapcsolatban.

A BRICS csoport tagjai Brazília, Oroszország, India, Kína, a Dél-afrikai Köztársaság, Etiópia, Egyiptom, Irán, az Egyesült Arab Emírségek és Indonézia. A tagok közötti belső megosztottság az iráni háború kirobbanása óta vált igazán láthatóvá, különösen Irán és az Egyesült Arab Emírségek feszült viszonya miatt.

(MTI)