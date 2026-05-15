Háború :: 2026. május 15. 21:37 ::

A Hamász új vezetőjét is megölhették a zsidók

Az izraeli hadsereg légicsapással célzott csapást hajtott végre a Gázai övezetben Iz ad-Dín Haddád, a Hamász gázai vezetője ellen - jelentette be közleményben péntek este Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök és Jiszráel Kac védelmi miniszter.

A hadsereg egy lakóépületet támadott Gázában, miután Iz ad-Dín Haddád előjött a rejtekhelyéről, és hírszerzési információ érkezett arról, hogy Gázaváros Rimal negyedében egy lakásban tartózkodik. A palesztinok halottakról és sebesültekről számoltak be a légierő támadása nyomán.

A parancsnok sorsa egyelőre nem világos, de egy magas rangú biztonsági tisztviselő azt nyilatkozta a ynet című hírportálnak, hogy "a kezdeti jelek alapján a likvidálás sikeres volt". Az elmúlt hónapokban ő állt Izrael körözési listájának élén a Gázai övezetben.

(MTI nyomán)