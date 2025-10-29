Külföld :: 2025. október 29. 17:53 ::

XIV. Leó "az Evangélium nevében" küzd az antiszemitizmus ellen

"Minden elődöm (...) elítélte az antiszemitizmust, én is megerősítem, hogy az egyház nem tűri az antiszemitizmust", és küzd ellene - hangoztatta XIV. Leó pápa a Szent Péter téri általános audiencián szerdán a Nostra aetate nyilatkozat hatvanadik évfordulóján.

XIV. Leó a vallásközi párbeszédnek szentelte szerdai beszédét.

Emlékeztetett arra, hogy 1965. október 28-án kelt a II. Vatikáni Zsinat Nostra aetate (A mi korunkban) kezdetű nyilatkozata az egyház és a nem keresztény vallások kapcsolatáról.

"Minden elődöm egyértelmű szavakkal elítélte az antiszemitizmust. És én is megerősítem, hogy az egyház nem tűri az antiszemitizmust, és küzd ellene az Evangélium nevében" - jelentette ki a katolikus egyházfő.

Hangoztatta, hogy hálával kell tekinteni mindarra, amit sikerült elérni a zsidó-katolikus párbeszéd utóbbi hat évtizedében.

Hozzátette: "nem tagadhatjuk, hogy az eltelt időszakban akadtak félreértések, nehézségek és konfliktusok, de azok sem akadályozták meg a párbeszéd előrehaladását".

Hangoztatta, "ma sem szabad megengednünk, hogy a politikai körülmények és az egyesek által elkövetett igazságtalanságok eltávolítsanak a barátságtól".

Izraelnek a Szentszéknél akkreditált nagykövete, Jaron Siderman a közösségi oldalán bejegyezte, hogy részt vett a szerdai audiencián. Úgy vélte, hogy XIV. Leó bátorító üzenetet mondott elkötelezettséggel a zsidó-katolikus párbeszéd mellett.

(MTI)