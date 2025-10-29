Külföld :: 2025. október 29. 20:42 ::

Politikai menedéket kért az Egyesült Államokban Naomi Seibt német konzervatív aktivista

Politikai menedéket kért az Egyesült Államokban Naomi Seibt német konzervatív aktivista, aki - állítása szerint - hazájában politikai alapú üldöztetésnek van kitéve.

A 25 éves aktivista kedden jelentette be, hogy az Egyesült Államok bevándorlási törvénye alapján fordult kérelemmel az amerikai hatóságokhoz, és ebben többek között azzal érvelt, hogy amennyiben visszatérne Németországba, akkor akár bebörtönzésnek, illetve fizikai erőszaknak lenne kitéve.

Naomi Seibt a Fox News Digitalnek adott nyilatkozatában azt mondta: 2024-ben arról szerzett tudomást, hogy a német hírszerzés évek óta megfigyelés alatt tartja őt, miközben rendszeresen kap életveszélyes fenyegetéseket az Antifa szélsőbaloldali mozgalom részéről.

A politikai aktivista hozzátette: amikor az őt ért fenyegetések ügyében a rendőrséghez fordult, ott visszautasították, hogy védelemben részesítsék.

Azt is közölte, hogy kapcsolatban van Elon Musk amerikai üzletemberrel, az X közösségi portál tulajdonosával, és beszámolt arról, hogy a vállalkozó 2024-ben vette fel vele a kapcsolatot, amikor egy bejegyzésében az AfD párt szavazójaként írta le magát.





My name is Naomi Seibt,



I am the 1st German applying for asylum under President Trump due to political persecution.



As a free speech advocate and supporter of the AfD party, I am the target of

• intelligence surveillance

• state media… I AM SEEKING ASYLUM IN THE U.S. 🇩🇪🇺🇸My name is Naomi Seibt,I am the 1st German applying for asylum under President Trump due to political persecution.As a free speech advocate and supporter of the AfD party, I am the target of• intelligence surveillance• state media… pic.twitter.com/rdsj4Qg4BB October 29, 2025

Naomi Seibt jelenleg az Egyesült Államokban tartózkodik, és várja menedékkérelmének elbírálását.

(MTI nyomán)