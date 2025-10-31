Külföld :: 2025. október 31. 14:47 ::

Halloweeni terrortámadást akadályoztak meg Michiganben

Halloween napjára tervezett terrortámadás előkészületének gyanújával többeket letartóztattak Michigan államban - jelentette be Kash Patel, az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) igazgatója pénteken.

A hatóság vezetője a közösségi médiában közzétett közleményében azt írta, hogy "ezen a reggelen az FBI elhárított egy lehetséges terrortámadást, valamint letartóztatott több egyént Michiganban, akik a feltételezés szerint erőszakos támadást terveltek ki Halloween hétvégéjére".

Kash Patel köszönetet mondott az FBI ügynökeinek az eset feltárásáért és munkájukért, az ügyről pedig későbbre ígért részleteket.

(MTI)