Kínát bírálták az ASEAN fórumán

A biztonsági kihívások kezelésének kulcsa a szorosabb együttműködés - jelentette ki Mohamed Khaled Nordin malajziai védelmi miniszter, aki házigazdaként vezette a Délkelet-ázsiai Országok Szövetségének (ASEAN) szombaton Kuala Lumpurban megrendezett védelmi fórumát.

"Ez a találkozó lehetőséget ad arra, hogy világosan kijelentsük: térségünk továbbra is a béke, a szabadság és a semlegesség övezete, nem pedig a stratégiai versengés színtere" - mondta a miniszter.

A fórumon az ASEAN 11 tagállama és 8 partnerországa vett részt, hogy megvitassák a legfontosabb biztonsági kihívásokat, például a kibertámadások elleni védekezést és a tengeri területi viták lehetséges megoldását. A résztvevők között volt Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter, Tung Csün kínai védelmi miniszter és Koidzumi Sindzsiro japán védelmi miniszter is.

Az amerikai védelmi miniszter a találkozón arra szólította fel a délkelet-ázsiai országokat, hogy legyenek határozottak, és erősítsék meg tengeri védelmi képességeiket Kína egyre inkább "destabilizáló" tevékenységével szemben.

Hegseth megismételte az Egyesült Államok aggodalmát a közelmúltbeli kínai "erőszakos lépések" miatt a vitatott hovatartozású vizeken.

A Dél-kínai-tenger továbbra is Ázsia egyik leglobbanékonyabb konfliktuszónája. Peking szinte az egész tengert magának követeli, míg az ASEAN több tagja - a Fülöp-szigetek, Vietnám, Malajzia és Brunei - szintén igényt tart a partja menti vizekre és szigetekre.

Az amerikai miniszter bírálta Kínát, amiért a Fülöp-szigetektől 2012-ben erőszakkal elfoglalt Scarborough-zátonyt ellentmondásos módon természetvédelmi területté nyilvánította. "Természetvédelmi területekre nem építenek katonai platformokat" - mondta, utalva Kína ottani tevékenységére. Szerinte ez "egy újabb kísérlet arra, hogy más országok rovására lépjen fel területi igényekkel".

Hegseth kijelentette, hogy Kína provokatív lépései veszélyeztetik a régió országainak szuverenitását. Hangsúlyozta, hogy Washington mindezek ellenére továbbra is nagyra értékeli a Kínával folytatott párbeszédet, de figyelemmel kíséri Peking viselkedését. "Kína kiterjedt területi és tengeri igényei a Dél-kínai-tengeren ellentétesek azzal a (deklarált szándékával), hogy békés úton oldja meg a vitákat" - mondta, hangsúlyozva, hogy az Egyesült Államok békét akar, nem konfliktust. Gondoskodni kell azonban arról, hogy Kína ne uralkodhasson más országokon - tette hozzá.

Hegseth arra ösztönözte az ASEAN-t, hogy gyorsítsa fel a Kína és a szövetség között létrehozandó tengeri magatartási kódexről folyó tárgyalásokat. Felszólította egyúttal az ASEAN-t, hogy erősítse meg védelmi képességeit, például közös megfigyelő és gyorsreagálású rendszerek kiépítésével a provokációk elhárítására. Javasolta egy közös "tengeri helyzetfelismerési rendszer" kialakítását is, amely riasztaná a tagokat, ha bármely országot fenyegetés érné.

Kína visszautasította az amerikai bírálatot, és azzal vádolta meg Washingtont, hogy beleavatkozik a regionális ügyekbe és katonai jelenlétével csak fokozza a feszültséget.

(MTI)