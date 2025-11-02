Külföld :: 2025. november 2. 07:29 ::

Egyelőre csak 57 politikai vezető erősítette meg a belémi klímacsúcson való részvételét

A világ alig hatvan vezetője erősítette meg a részvételét az ENSZ-nek a brazíliai Belémben nyíló éghajlatváltozási konferenciája (COP30) előtt tartandó jövő heti csúcstalálkozón.

2024-ben mintegy hetvenöt vezető utazott az Azerbajdzsánban tartott COP29 tanácskozásra, amely kevesebb volt az előző évben Dubajban tartott csúcstalálkozó résztvevőinél.

Luis Inácio Lula da Silva brazil elnök logisztikai okokból november 6-7-re, a november 10-21. között zajló COP30 előtt, nem pedig azzal egy időben hívta meg világ vezetőit tanácskozásra Belémbe.

Az éghajlatváltozási konferencia geopolitikai és gazdasági feszültségek közepette zajlik majd, amelyek háttérbe szorították a klímával kapcsolatos aggodalmakat.

Eddig 143 ország képviselői, közöttük 57 állam- és kormányfő - erősítette meg, hogy részt vesz a vezetők csúcstalálkozóján - közölte sajtótájékoztatóján Mauricio Lyrio brazil főtárgyaló.

Emmanuel Macron francia elnök, Friedrich Merz német kancellár és Keir Starmer brit miniszterelnök jelen lesznek, akárcsak Gustavo Petro kolumbiai és Joseph Bakai libériai elnök - közölték az érintett országok.

Kína részéről Hszi Csin-ping elnököt Ting Hszüe-hsziang, az államtanács első elnökhelyettese képviseli majd.

Az Egyesült Államok, amely kilépett a párizsi klímaegyezményből, nem küld küldöttséget a tanácskozásra.

Az osztrák elnök azt közölte, hogy a magas költségek miatt nem utazik Brazíliába.

Lula ragaszkodott hozzá, hogy a konferenciát Amazóniában, a világ legnagyobb trópusi őserdejében tartsák, amely fontos szerepet játszik az általános felmelegedés elleni harcban.

Belém korlátozott infrastrukturális lehetőségei azonban nagy kihívást jelentenek az eseményre érkező mintegy ötvenezer ember fogadását illetően.

A Meteorológiai Világszervezet (WMO) csökkentette küldöttsége létszámát, részint a kisszámú delegációk küldésére vonatkozó kérés, részint pedig költségvetési megszorítások miatt - közölte a WMO szóvivője.

(MTI)