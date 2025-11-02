Külföld :: 2025. november 2. 11:48 ::

Az új ír elnök vissza akarja szorítani az angol nyelvet az ír javára

Catherine Connolly hivatalba lépése után az írt munkanyelvvé szeretné tenni. A megválasztott elnök azt tervezi, hogy írül jól beszélő embereket foglalkoztat hivatalában, és ott másodlagos legyen az angol, amely szerinte már régen eluralkodott az országban – írja az Economx.

Catherine Connolly most megválasztott ír elnök azt szeretné, ha hivatalba lépése után az ír elnöki hivatalban (Áras an Uachtaráin) nem az angol nyelvet használnák. Az ír Times szerint Connolly asszonyhoz közel álló forrás azt nyilatkozta, hogy elnöksége alatt „a gael nyelv lesz az előtérben”.

A kampány során Catherine Connolly az ír nyelvet „ajándéknak” nevezte, és a The Journal podcastjában azt mondta, hogy ez egy „teljesen más világnézet”.

Hangsúlyozta, hogy nem arról van szó, hogy mindenkinek írnek kell lennie ahhoz, hogy a hivatalban dolgozzon.



Catherine Connolly

Pénteken a megválasztott elnök, akit november 11-én iktatnak be, a Raidió na Gaeltachtának azt nyilatkozta, hogy lenyűgözte az emberek erőfeszítése, hogy írül beszéljenek vele a kampány során.

A 68 éves Catherine Connolly baloldali politikusok, az elnökválasztást magasan, 64 százalékkal nyerte meg. Több baloldali ellenzéki párt is mellé állt, kampánya elsősorban a fiatalokat mozgatta meg. Már kampányában kihangsúlyozta az ír nyelv fontosságát (és az "egyenlősséget" is), elutasítja a "militarrizmust", bírálta Németország védelmi kiadásait, amit a "náci korszakhoz" hasonlított, ugyanakkor az Egyesült Királyságot és az Egyesült Államokat a gázai népirtás támogatásával vádolta.

