Húsz tonna kannabiszt foglaltak le idén Antwerpen kikötőjében

Az év eleje óta 19,34 tonna kannabiszt foglaltak le Antwerpen kikötőjében, míg tavaly mindössze 336 kilogrammot - jelentette a Le Soir című francia nyelvű belga napilap internetes oldalán hétfőn.

A beszámoló szerint a 2025-ben lefoglalt tizenhárom jelentős mennyiségű kannabiszt tartalmazó szállítmány közül 12 Kanadából, egy pedig Thaiföldről érkezett a belga kikötőbe. Ezek közül négy alkalommal több mint három tonna volt az elkobzott kábítószer mennyisége.

Francis Adyns, a belga vámhatóság (FPS) illetékes szóvivője szerint Belgiumba azért érkezett több alkalommal is illegális kannabiszszállítmány Kanadából, az Egyesült Államokból és Thaiföldről, mert ezek az országok részben vagy teljesen legalizálták az ilyen kábítószer előállítását. A marihuána legalizálása csak a felsorolt országok piacára vonatkozik, de nem akadályozza meg a termelőket és a bűnszervezeteket abban, hogy tonnaszám exportálják a terméket - tájékoztatott.

Charlotte Colman belga szövetségi kábítószerügyi koordinátor szerint az exportált kannabisz megnövekedett mennyisége valószínűleg az érintett országokban jelentkező túltermelés miatt van.

A beszámoló szerint a kannabisz főként tengeri úton érkezik Belgiumba Antwerpen kikötőjén keresztül, és többnyire Kanadából. A tengeri szállítás mellett foglaltak már le légi árufuvarozás, valamint futárral és postai úton érkezett kábítószert is, valamint az utasok poggyászába rejtve - tették hozzá.

(MTI)