Korrupciós vádakkal tartóztatták le az izraeli szakszervezeti szövetség elnökét és feleségét

Izraelben korrupciós vádakkal letartóztatták a szakszervezeti szövetség (hisztadrút) elnökét, Arnon Bar Davidot és feleségét - jelentette be hétfő reggel a rendőrség.

A gyanú szerint egy üzletember politikai kapcsolatait arra használta, hogy a vezetők által javasolt személyeknek, különböző szakszervezeti vezetőknek állásokat osztogasson és kinevezéseket intézzen, állami vállalatokban igazgatótanácsi tagságokat szerezzen az önkormányzati, vállalati és állami szektorban. Cserébe pedig a szakszervezeti vezetők a dolgozókat az üzletember tulajdonában lévő biztosítási cégekhez irányították biztosítási szerződéseik megkötésekor.

Mintegy 350 gyanúsítottat fognak kihallgatni, polgármestereket is. Hétfőn a rendőrség lezárta a szakszervezeti szövetség irodáit, és több tucat gyanúsítottat letartóztatott, köztük vezető tisztségviselőket.

A vád vesztegetés, csalás, hűtlen kezelés, pénzmosás és adóügyi bűncselekmények. A meg nem nevezett üzletember - Bar David közeli bizalmasa - az izraeli szakszervezeti szövetség elnökével fenntartott szoros kapcsolatát is kihasználta a kinevezések befolyásolására különböző vállalatoknál, és cserébe Bar David pénzt és más előnyöket kapott tőle. A gyanú szerint az üzletember a Likud pártba is toborzott tagokat egyes tagszakszervezetekből, hogy növelje politikai befolyását a pártban.

Az ügyben két éve folyik a titkos nyomozás, ez a Lahav 433-as egység, a "fehérgalléros bűnözés" egységének egyik kiemelt ügye. Hat önkormányzat, tizenkét hisztadrut-szakosztály és öt állami vállalat érintett jelenleg.

A "Kéz kezet mos" fedőnevű korrupciós ügyben a rendőrség jelenleg vádalkut próbál kötni a fővádlott, Bar David ellen, aki büntetésének enyhítése érdekében részletesen feltárná a történteket.

A rendőrség eddig nyolc gyanúsítottat tartóztatott le, további 27-et ideiglenesen előállított, két polgármester is érintett. A rendőrség szerint "Bar David volt az üzletember hátországa", és ezért vették őrizetbe őt is.

A szakszervezet felső vezetésével ápolt kapcsolataival biztosítási megbízásokat nyert el a különféle szakszervezeti bizottságoktól és önkormányzatoktól, s cserébe olyan szervezeteknél adott jól fizető pozíciókat, mint mint a KKL (Zsidó Nemzeti Alap), az El Al légitársaság vagy az izraeli vasút.

Politikai befolyásszerzésre is használta a kapcsolatait, többek között párttagok toborzásába a Likudba, ahol az őt támogató tagok számának növekedésével nőtt a szerepe a párt intézményeiben. A biztosítottak számának emelkedéséből szerzett pénzekből luxuséttermekben fizetett, repülőutakat vásárolt, és más személyes kiadásokat fedezett a biztosítási szerződéseket elintézőknek.

Az ügyben letartóztatták egy másik üzletembert és egy nagy izraeli állami vállalat dolgozói tanácsának elnökét is. A két őrizetbe vett polgármester az ország déli és északi városaiból származik, míg a további 350 kihallgatott személy mind a szakszervezetekben tevékenykedett.

A rendőrségi vizsgálat azután indult, hogy a csalás elleni nyomozóegység hírszerzési információt kapott, és a nyomozók hosszú ideig megfigyelés alatt tartották a szervezet vezető tisztségviselőit.

A rendőrség hétfőn 55 helyen és hat különböző önkormányzatnál tartott házkutatást, és várhatóan további önkormányzati vezetőket is be fognak idézni kihallgatásra Izraelben.

(MTI)