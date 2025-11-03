Külföld, LMBTQP+ :: 2025. november 3. 17:43 ::

Pedofiloknak szánt szexbabák miatt fenyegetik kitiltással a francia hatóságok a Sheint

Kitiltással fenyegették meg a francia piacról a Sheint hétfőn a francia hatóságok, amiért gyermeki kinézetű szexbabákat értékesített. Az incidens alig két nappal azelőtt történt, hogy a kínai webáruház megnyitja első állandó fizikai üzletét a világon, a párizsi BHV luxusáruházban.



C'est de la pédocriminalité, pas du commerce.



👉 Et pendant ce temps, Shein ouvre un magasin au BHV !

#Shein et #AliExpress ont vendu en France des poupées à caractère pédopornographique.
C'est de la pédocriminalité, pas du commerce.

"Ha ezek ezek a gyakorlatok megismétlődnek, jogunkban áll, hogy megtiltsuk a Shein platform francia piaci hozzáférését, és ezt kérni is fogom" - mondta hétfőn Roland Lescure francia gazdasági miniszter a BFM hírtévében.

A francia csaláselleni főigazgatóság (DGCCRF) már szombaton bejelentette, hogy gyermeki kinézetű szexbabák értékesítését jelezte az igazságszolgáltatásnak, miután észrevette azokat a Shein weboldalán.



Face à l’indignation, la marque chinoise affirme avoir retiré la figurine de 80 cm, représentant une enfant tenant un… 🔴 SUIVI - #FaitsDivers : Une pétition demande l’identification des acheteurs d’une poupée sexuelle représentant une fillette, vendue sur la plateforme #Shein Face à l’indignation, la marque chinoise affirme avoir retiré la figurine de 80 cm, représentant une enfant tenant un… pic.twitter.com/D0SYtQk9kY November 2, 2025

A webáruház vasárnap azt állította, hogy a termékeket azonnal eltávolították a platformról.

A gazdasági miniszter arra emlékeztetett, hogy az állam be tud tiltani egy internetes oldalt ismétlődő esetekben, vagy illegális tartalmak gyors eltávolításának elmulasztása esetén terrorista cselekmények, kábítószerkereskedelem és pedofiltartalmú tárgyak miatt.

"Ebből elég volt, mert ezek nem olyan tárgyak, mint a többi" - fogalmazott a BFM hírtévében a francia gyermekügyi főbiztos, Sarah El-Hairy.

"Ezek pedofil bűncselekmények tárgyai, amelyeken a predátorok gyakorolnak sajnos, még mielőtt gyermekek ellen követnek el bántalmazásokat" - tette hozzá.

Más eljárások is folyamatban vannak más platformokkal kapcsolatban - jelezte a biztos.

Az RMC rádiócsatorna szerint az AliExpress ugyanazokat a babákat árulta, mint a Shein.

Arnaud Gallais, a Mouv'Enfants, a kiskorúak elleni szexuális erőszak ellen küzdő kollektíva alapítója szerint a Shein hazudik, mert a babák még mindig kaphatók a Shein weboldalán: Nagy-Britanniában, Spanyolországban, Chilében megtalálhatók, és VPN-nel Franciaországba is lehet rendelni belőlük - mondta az aktivista az AFP hírügynökségnek.

A kollektíva hétfőn a BHV nagyáruház előtt tüntetett, hogy elítélje a Sheinnel való partnerséget.

Az egyik nagy történelmi áruház, a BHV 6. emeletén nyitja meg szerdán első állandó fizikai üzletét az ázsiai márka, amelynek legtöbb gyára Kínában található.

A franciaországi heves tiltakozások ellenére is több ezer terméket olcsó áron forgalmazó Shein november végén további öt üzletet nyit Franciaországban a Galeries Lafayette áruházakban.

A Shein idén Franciaországban három bírságot kapott, összesen 191 millió euró értékben, az online sütikre vonatkozó jogszabályok megsértése, hamis promóciók, megtévesztő információk és a termékekben található műanyag mikroszálak jelenlétének be nem jelentése miatt.

"Nyilvánvalóan elítéljük a babapolémiával kapcsolatos legutóbbi fejleményeket. Mint mindenki más, én is világos válaszokat várok a Sheintől" - írta vasárnap az Instagramon a BHV tulajdonosa, a francia Société des grands magasins (Nagyáruházak Társasága - SGM) elnöke, Frédéric Merlin. Szerinte a Shein érkezése "ellenőrzött keretek között történik, a termékek származásának szigorú ellenőrzésével".

"Csak a Shein által közvetlenül a BHV számára gyártott ruhák és termékek kerülnek értékesítésre a BHV-ban, nem pedig a marketplace termékei" - jelezte az SGM vasárnap kiadott közleményében.

(MTI)