Külföld, Háború :: 2025. november 4. 22:18 ::

Putyin kitüntette a nukleáris meghajtású fegyverek kifejlesztőit

Vlagyimir Putyin orosz elnök kitüntette kedden a nukleáris meghajtású, legénység nélküli Poszejdon tengeralattjáró és a Burevesztnyik manőverező robotrepülőgép kifejlesztőit, valamint bejelentette az Oresnyik hiperszonikus rakétarendszer sorozatgyártásának megkezdését.

Putyin a Kremlben megrendezett esti ünnepségen az orosz nép számára történelmi jelentőségűnek nevezte a korlátlan hatótávolságú fegyverek kifejlesztését. Mint mondta, ezek az eszközök, amelyeknek a megépítéséhez kizárólag oroszországi anyagokat használtak fel, évtizedekig fontosak lesznek a biztonsági és hadászati versengésben.

Elmondta, hogy a Poszejdon és a Burevesztnyik elektronikus komponenseit nagy teljesítményű számítógépek gyártásásában is fogják alkalmazni, kis méretű nukleáris berendezéseiket pedig olyan energiaforrások gyártásában, amelyeket egyebek között az északi sarkvidéken üzemeltetnek majd.

Az orosz államfő megemlítette: a NATO egy felderítő hajója október 21-én a Burevesztnyik "szárnyas rakéta" tesztelési zónájában tartózkodott, de Oroszország nem akadályozta a tevékenységét.

"Nem akadályoztuk a munkáját. Hadd nézzék meg!" - mondta az orosz nemzeti egység napja alkalmából megrendezett ünnepségen.

A Burevesztnyik hatótávolsága messze felülmúlja az összes ismert rakétarendszerét, a Poszejdon sebessége pedig többszöröse az összes modern felszíni hajóénak - hangoztatta az elnök.

Közölte, hogy Oroszország megkezdte az Oresnyik hiperszonikus rakétakomplexum sorozatgyártását, jövőre pedig hadrendbe állítja a Szarmat interkontinentális nukleáris rakétarendszert. Putyin a fejlesztők mellett köszönetet mondott a gyártócsapatoknak is.

Oroszország október 28-án tesztelte sikerrel a Poszejdon nukleáris meghajtású, legénység nélküli tengeralattjárót - emlékeztetett a RIA Novosztyi hírügynökség. A hagyományos és nukleáris változatban is előállítható eszköz feladata repülőgéphordozó-csoportok, partvédelmi erődítmények és infrastruktúra megsemmisítése. Korábban Valerij Geraszimov, a vezérkar főnöke arról tett jelentést Putyinnak, hogy a Burevesztnyik "szárnyas rakéta" az október 21-i tesztelése során 15 óra alatt 14 ezer kilométert tett meg.

Oroszországban 2005 óta állami ünnep november 4-e, amikor arról emlékeznek meg, hogy a Kuzma Minyin kereskedő és Dmitrij Pozsarszkij herceg vezette népfelkelés 1612-ben kiverte a lengyel megszálló seregeket Moszkvából. Az 1917-es bolsevik forradalom éltetésének helyébe lépett ünnep a hazafiasságot, az egyetértést és az egységet hivatott jelképezni.

(MTI)